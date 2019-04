Stiri pe aceeasi tema

- Atentate sinucigase au provocat adevarate carnagii, in diminica Pastelui, in trei hoteluri de lux si trei biserici, in plina slujba, la Colombo. Autoritatile atribuie baia de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ) si cauta sa afle daca aceasta a primit un sprijin logistic…

- Atentatele cu bomba de duminica din Sri Lanka au fost represalii pentru recentele atacuri asupra unor moschei din Noua Zeelanda, a declarat marți un oficial srilankez, citat de Reuters. Bilanțul morților este, la acest moment, de 321 de morți și 500 de raniți.Potrivit oficialului, doua grupari islamiste…

- Autoritatile din Sri Lanka anunta ca 290 de persoane au murit si cel putin 500 au fost ranite in urma exploziilor care au vizat cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo si Batticaloa, potrivit BBC. Potrivit autoritatilor locale, 24 de persoane au fost arestate pana acum in acest…

- Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau Paștele. Ținta atacurilor cu bombe au fost trei biserici catolice și mai multe hoteluri de lux din capitala Colombo. Bilanțul este unul dramatic: sunt aproape 160 de morți și sute de raniți. Pana acum,…

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- In timp ce oaspeții de la Hotelul Cinnamon Grand din Sri Lanka așteptau la rand pentru micul dejun tip bufet in duminica de Paști, unul dintre oamenii care stateau la coada era pe punctul de a dezlanțui un val de groaza, noteaza telegraph.co.uk. Barbatul, care s-a cazat la hotel cu o noapte inainte…

- Peste 200 de oameni au fost ucisi si aproape 500 raniti intr-o serie de explozii care au zguduit Sri Lanka in duminica Pastelui catolic. Atacurile au avut loc in capitala Colombo, intr-un oras din nord si in altul de pe coasta de est a insulei. Biserici, hoteluri si locuinte au fost vizate, dar nimeni…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a facut un apel la rugaciune, duminica, pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka si a condamnat "aceste atacuri izvorate din ura si violenta". Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau…