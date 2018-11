Stiri pe aceeasi tema

- Marius Frantescu, polițistul din Pitești care și-a impușcat propriul copil, apoi s-a sinucis, este fiul președintelui PNL Mioveni. Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, spune ca il cunoștea tatal criminal drept un “copil cuminte”.

- Marius Frantescu, politist de la BCCO Pitesti, a fost gasit mort in casa sambata, alaturi de fiul lui de trei ani, amandoi fiind impuscati. Descoperirea a fost facuta dupa ce fosta sotie a sunat la usa lui Marius, nu i-a raspuns nimeni, iar ea a apelat 112. Surse apropiate anchetei sustin ca prima lor…

- Se pare ca fata suferise o decepție in dragoste. Aceasta a lasat și doua bilete de adio. Tragedia a avut loc in orasul Laigueglia din provincia italiana Savona. Biletele de adio lasate de adolescenta erau adresate prietenei sale și iubitului ei. Tanara, care locuia alaturi de familiai ei in Italia,…