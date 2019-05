Fostul general Prabowo Subianto, candidatul opozitiei la alegerile prezidentiale din Indonezia, a facut apel vineri impotriva victoriei lui Joko Widodo, invocand "fraude masive", neconfirmate de organul indonezian de supraveghere electorala sau de observatorii independenti, relateaza AFP.



Aceasta contestare a rezultatelor scrutinului prezidential a provocat in cursul saptamanii cele mai grave manifestatii pe care le-a cunoscut Jakarta in ultimul deceniu, cu cel putin sapte morti si sute de raniti.



Prabowo Subianto, general in retragere, a fost in stransa legatura cu regimul…