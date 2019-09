Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii ramași fara permis pot da testul pentru reducerea perioadei de suspendare a acestuia marțea și joia in Social / on 06/09/2019 at 12:59 / Incepand din aceasta luna, șoferii ramași fara permis pot susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, pentru reducerea perioadei…

- Nou introdusa masura de plafonare a preturilor in Marea Britanie a provocat pierderi semnificative pentru E.ON, a anuntat miercuri compania energetica germana. Si alte companii de utilitati se confrunta cu dificultati din cauza acestei masuri.Comparativ cu anul precedent, vanzarile in primele…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer a declarat vineri ca va face demersuri pentru restabilirea controalelor la frontiera cu Elvetia, in urma uciderii unui copil de 8 ani in gara din Frankfurt de catre un eritreean rezident in Elvetia, informeaza AFP. ''Voi face totul pentru a institui…

- DSP Teleorman – recomandari pentru prevenirea infectarilor cu West Nile in Social / on 23/07/2019 at 12:00 / Ploile abundente, urmate de inundații, și care alterneaza cu perioade de incalzire a vremii, creeaza cadrul propice dezvoltarii vectorilor-țanțari care transmit infecția cu virusul West-Nile,…

- Presedintele PSD vine pe 14 iulie la Conferinta Judeteana a social-democratilor teleormaneni in Politic / on 05/07/2019 at 13:16 / Pentru prima data, dupa ce a fost investita in funcție de prim-ministru si, mai recent, aleasa de Congres presedinte al PSD, Viorica Dancila vine in Teleorman, județul…

- Social-democratii germani risca sa provoace daune guvernului de coalitie din care fac parte alaturi de conservatori si sa declanseze o criza constitutionala in Uniunea Europeana prin opozitia lor fata de numirea Ursulei von der Leyen in functie de presedinte al Comisiei Europene, a indicat sefa Uniunii…

- Un barbat a fost arestat in Germania in legatura cu uciderea unui responsabil politic local in mod declarat pro-refugiati, au anuntat autoritatile duminica, iar media au relatat ca suspectul ar avea conexiuni cu extrema-dreapta, potrivit AFP. Un barbat de 45 de ani a fost arestat sambata dupa…

- Octavian Ursu, candidatul Uniunii Crestin-Democrate (CDU) pentru postul de primar al orasului german Goerlitz, il infrunta duminica in turul al doilea de scrutin pe candidatul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), fostul politist Sebastian Wippel. Romanul, in varsta de 52 de ani, a intrat in…