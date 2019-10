Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe locul 25 in UE in ceea ce priveste indicele egalitatii de gen, cu 54.5 din 100 de puncte.si a inregistrat progrese in directia egalitatii de gen intr-un ritm mai lent decat in alte state membre, pitrivit news.ro.”Cu 54,5 din 100 de puncte, Romania se afla pe locul 25…

- Violenta cibernetica este una dintre formele de violenta domestica si va trebui recunoscuta si sanctionata si de legislatia romaneasca - aceasta este propunerea legislativa pe care deputatul USR de Bistrita-Nasaud, Cristina Iurisniti, o va depune saptamana viitoare in Parlament, in vederea modificarii…

- ”Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…

- Maria Mota va participa maine la Cotroceni la prezentarea pe care Traian Basescu o va face cu privire la riscurile si inechitatile sociale din Romania. Gorjeanca aflata in fruntea Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati a...

- Romania a inregistrat cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national, 36% din veniturile din TVA preconizate nefiind incasate in 2017, tara fiind pe primul loc din Uniunea Europeana (UE) a anuntat, joi, Comisia Europeana (CE). Romania (36%) este urmata de Grecia (34%) si Lituania…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat.…

- Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%, informeaza Eurostat, conform Mediafax.Inflația in zona euro a fost in 1,3%, in creștere fața de 1,2% in mai, iar in uniune a fost 1,6%, la fel ca in luna mai.…