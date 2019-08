Stiri pe aceeasi tema

- Imran Khan "a vorbit cu presedintele Trump astazi. Ei au facut un schimb de opinii asupra situatiei in regiune si in special a celei din Kashmir", a declarat Shah Mehmood Qureshi intr-o scurta conferinta de presa.Seful guvernului pakistanez "i-a expus in detaliu presedintelui Trump punctul…

- Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa potrivit Agerpres "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru…

- Autoritațile de la Islamabad au anunțat joi ca au suspendat principala legatura feroviara cu India dupa ce autoritațile indiene au decis revocarea statutului special al statului Jammu și Kashmir, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Totodata, Islamabadul a decis sa interzica difuzarea filmelor…

- Cel puțin 29 de persoane au murit și alte 18 au fost ranite dupa ce un autocar cu 50 de pasageri la bord s-a prabușit de pe un viaduct in statul indian Uttar Pradesh, in apropierea orașului Agra, au informat surse din Poliție, citate de Al Jazeera.Autoritațile suspecteaza ca șoferul ar fi…

- Autoritatile din Germania au amendat Facebook cu doua milioane de euro dupa ce au constatat ca gigantul american nu a luat masurile necesare pentru a combate instigarea la ura in mediul online, au anuntat oficiali de la Berlin.

- Autoritațile indiene au anunțat ca incepand de duminica majoreaza tarifele vamale pentru 28 de categorii de produse importate din Statele Unite, ca reacție la decizia Washingtonului de a retrage o serie de privilegii acordate Indiei, informeaza Reuters, confrm Mediafax.Citește și: Demisie…

- Cazul lui Fatehvir Singh a captat atentia publicului la nivel national dupa ce acesta a cazut joi intr-un put cu adancimea de 33 de metri din localitatea Sangrur, din statul Punjab, in timp ce se juca.Putul dezafectat avea diametrul de doar 23 de centimetri, ceea ce a complicat eforturile…

- Moldovenii sunt chemati sa anunte autoritatile despre cuiburile de cocostarci pe care le vad prin mahalale sau pe drumuri. Acest lucru, mai nou, poate fi facut chiar on-line pe pagina Societatii pentru Protecția Pasarilor și a Naturii.