Independență Catalonia, tensiuni. Protest cu lanțuri la tribunal 'Aceste persoane care impiedicau accesul in tribunalul superior de justitie din Catalonia erau legati cu lanturi si perturbau functionarea justitiei', a explicat un purtator de cuvant al politiei regionale, Mossos Esquadra. Arestarile s-au produs in timpul unei manifestatii a o suta de persoane, adunate in spatele unei pancarte uriase pe care scria 'Opriti lovitura de stat!' La amiaza, acestia se aflau inca in custodia politiei, asteptand ca un judecator de instructie sa stabileasca incadrarea juridica, infractiunea si pedeapsa prevazuta de lege. Actiunea de protest a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lansat in urma cu un an cand presedintele american Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, proiectul ''padurea Trump'' este un succes si peste un milion de arbori au fost deja plantati, anunta organizatorii, potrivit…

- Partidul liderului catalan demis, Carles Puigdemont, a propus, vineri, o reforma juridica regionala care i-ar permite liderului separatist sa conduca Guvernul Cataloniei, aflându-se în Belgia, informeaza site-ul postului France24. Carles Puigdemont se afla în…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Guvernul Spaniei a facut un prim pas pentru prevenirea realegerii fostul lider catalan Carles Puigdemont la conducerea acestei regiuni spaniole, a anuntat joi vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria, potrivit Reuters. Puigdemont traieste la Bruxelles pentru a evita sa fie arestat in legatura…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont s-a întâlnit marti la Copenhaga cu deputati danezi, cu care a discutat despre criza institutionala din Catalonia si statutul Groenlandei si al Insulelor Feroe, teritorii autonome ale Danemarcei, relateaza AFP. Puigdemont, inculpat în Spania pentru…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- In 2017, Curtea Suprema din Spania a emis un mandat international de arestare pe numele lui Puigdemont, care a fost ulterior retras pentru a evita o decizie a autoritatilor belgiene de a-i acorda azil politicianului catalan. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Impreuna pentru Catalonia si ERC - republicanii de stanga - "sunt de acord sa-l sustina pe Carles Puigdemont drept candidat la presedintia regiunii Catalonia", au anuntat cele doua partide, intr-un comunicat comun, care nu precizeaza daca acordul implica acceptarea unei investituri la distanta. Aceasta…

- Autonomia Cataloniei va ramane suspendata daca separatistul Carles Puigdemont va incerca sa guverneze de la Bruxelles, a avertizat luni seful guvernului spaniol Mariano Rajoy, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Mariano Rajoy a declarat, in fata membrilor partidului sau, ca viitorul sef al guvernului…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a avertizat, ieri, ca autonomia catalana va ramane suspendata daca fostul sef al executivului regional, Carles Puigdemont, isi va relua functiile incercand sa guverneze in exil fiind, la Bruxelles. Puigdemont, pe numele caruia Madridul a emis un mandat de arestare pentru…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Miercuri, 10 ianuarie, de la ora 19.00, Teatrul Evreiesc de Stat anunța un spectacol-lectura și o discuție despre participarea evreilor romani in Brigazile Internaționale care au luptat in razboiul civil spaniol. In razboiul civil spaniol din 1936-1939 s-au inrolat in brigazile internaționale pentru…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…

- Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane dupa referendumul ilegal privind independenta regiunii, organizat la 1 octombrie. Cresterea economica inregistrata in Catalonia a incetinit de la 0,9% la 0,4% in trimestrul patru al anului 2017, a…

- Criza privind independenta regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anuntat luni ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de incetinirea economiei catalane…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse. Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat, vineri, ca noul Parlament al Cataloniei ar trebui sa organizeze prima sesiune la 17 ianuarie 2018, ca prim pas pentru restaurarea guvernului regional dupa ce Madridul a înlaturat vechea administratie, relateaza site-ul agentiei Reuters. …

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters.Puigdemont, care a condus…

- Fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont i-a solicitat sambata guvernului spaniol sa ii permita sa revina in Spania astfel incat el sa poata fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii Catalonia, din 23 ianuarie, transmite Reuters. Puigdemont, care a condus…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- ''Sunt gata sa ma intalnesc cu Rajoy la Bruxelles sau in oricare alt loc din Uniunea Europeana, care sa nu fie statul spaniol, din motive evidente'', a declarat, in fata presei la Bruxelles, Puigdemont, dat in urmarire pentru ''rebeliune si razvratire'' si care risca sa fie arestat la intoarcerea…

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Potrivit sondajului, partidele separatiste ar fi obtinut 67-71 de locuri din totalul de 135 in parlamentul regional. Blocul unionist ar fi obtinut 55-62 de locuri, in timp ce Podemos ar fi obtinut 7-8 locuri. Pentru moment nu au fost publicate rezultate oficiale si nu este clar daca rezultatele finale…

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Catalanii ies din nou la vot, dar de aceasta data pentru alegerea parlamentului regional. In pole-position raman separatistii, condusi de Carles Puigdemont, cei care au organizat referendumul pentru independenta. Liderul separatist s-a refugiat la Bruxelles dupa haosul generat in octombrie, cand…

- Liderii UE au decis sa prelungeasca sancțiunile economice impotriva Rusiei, in cadrul summitului UE de la Bruxelles, a scris Donald Tusk, presedintele Consiliului European, pe contul sau de Twitter. „UE este unita in privința prelungirii sancțiunilor economice impotriva Rusiei”, a adaugat Tusk. Anterior,…

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional in regiunea Mialas, in apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, care transporta copii cu varste cuprinse…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre ministrii sai pentru a nu ajunge pe mana justitiei spaniole dupa ce Catalonia si-a autoproclamat independenta, a declarat marti la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-si asume riscul' de a reveni in…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat marți la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat ieri in capitala belgiana pentru a sustine independenta Cataloniei si fostul ei presedinte, Carles Puigdemont, care a fugit in Belgia pentru a scapa de arestare in Spania. Politia belgiana a estimat ca peste 45.000 de manifestanti s-au adunat in cartierul…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Spania afirma ca ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Judecatorul de instrucție menține totuși mandatul de arestare spaniol impotriva lor, astfel ca ei vor fi reținuți…

- Spania a retras mandatele europene de arestare vizandu-i pe presedintele catalan destituit Carles Puigdemont, candidat in alegerile de la 21 decembrie, si pe patru dintre fostii sai ministri regionali care au fugit impreuna cu el in Belgia, a anuntat marti Curtea Suprema, relateaza AFP.

- Mai multi manageri de fonduri de hedging, printre care Goldman Sachs si Deutsche Bank, au anuntat ca sunt dispusi sa lupte cu guvernul spaniol in instanta pana isi vor recupera investitiile realizate intr-o serie de proiecte de drumuri cu taxa esuate, scrie Financial Times. Grupul, care…

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…