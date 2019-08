Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii nu au fost concepuți pentru a trai în mediul acvatic, de aceea nu ne putem ține respirația mai mult de doua minute sub apa. Bineînțeles, profesioniștii își pot ține resprația mult mai mult. Cum reușesc?

- Un barbat, angajat la CFR, care a fost electrocutat pe locomotiva si proiectat la o distanta de 3,5 metri a fost adus la Iasi de la Bacau. El are arsuri pe mai mult de jumatate din suprafata corpului. Initial a fost operat in Bacau si apoi transferat intr-un spital din municipiul nostru. Medicii sunt…

- Samartean Petre, un localnic din Dej, a devenit mai bogat cu 50.000 de lei dupa ce a achizitionat un LOZ FRUCTOS dintr-o agentie din localitatea clujeana. Dejeanul a prins o serie de 3 struguri care i-au adus 50.000 de lei cu o investitie de 8 lei. „Eu de meserie sunt instalator și am…

- Numele lui Gheorghe Dinca a ajuns unul dintre cele mai cautate de catre romani pe internet. Incredibil este un alt lucru in toata aceasta nebunie. Atunci cand tastezi numele suspectului pe Google, se petrece ceva neobișnuit

In cursul zilei de azi, in jurul orei 18.00, a fost gasit un barbat la marginea drumului, plin de sange pe fața. Tanarul care l-a gasit a sunat la 112, așa cum era normal. Raspunsul celor de la...

- Polițiștii peninsulari au descoperit un adevarat arsenal ascuns intr-un hangar al grupului Drughi, facțiunea cea mai dura a ultrașilor lui Juventus. Nu e prima oara cand poliția italiana gasește arme la ultrași, dar acum a fost mai mult de atat. In urma raidului lansat de trupele speciale DIGOS, s-a…

- Un barbat de 60 de ani din Targoviște a fost operat cu succes la Oradea, pentru o tumora in zona gurii și a gatului care nu a putut fi indepartata la intervenția anterioara. Operația unica a fost realizata de o echipa de medici la Spitalul Pelican. In 2017, barbatul a acuzat dureri in gat și s-a tratat…

- Un barbat din Tennessee a avut parte de un accident ca in filme, dar pe cat de amuzanta o sa vi se para povestea, pe atat de periculoasa a fost. Acesta a fost la un pas de moarte, totul din cauza unui stranut!