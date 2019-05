Stiri pe aceeasi tema

- Elena Fulgeanu, alias Nuți, este unul dintre oamenii de incredere ai impresarei Anamaria Prodan. Desi femeia a demisionat in 2010, impresara a convins-o sa se intoarca repede acasa. Nuti a facut dezvaluiri neasteptate in cadrul emisiunii „Prodanca si Reghe viata in Dubai", de la Antena Stars. Ea este…

- In urma cu o saptamana, Rona Hartner a fost operata pentru a doua oara, dupa ce a aflat ca sufera de cancer de colon. Insa, starea de sanatate a artistei nu este deloc buna, aceasta fiind nevoita ca in cateva zile, sa inceapa citostaticele. Rona va incepe tratamentul cu citostatice, pe 24 aprilie si…

- Constantenii fac glume pe seama coletelor cu droguri care ajung la tarmul Marii Negre si sunt pescuite de localnici. „Pe unde sa ne plimbam si noi?“, intreaba ei pe retelele de socializare, de cate se mai iveste vreun pachet adus de valuri la mal.

- A trecut un an de la moartea artistei de muzica populara, Ionela Prodan. Astazi, fiica ei Anamaria a organizat un parastas pentru toți oamenii nevoiași care vor primi de pomana pachete in memoria regretatei Ionela Prodan. Gabriela Luncuțar, omul de incredere al Anamariei Prodan a povestit ce se intampla…

- S-a intamplat astazi, in plina strada si la lumina zilei! Cata nesimtire incape intr-o femeie si in melteanul de la Palatul Comunal? Pana cand sa rabdam asta? Domnilor si doamnelor de la institutiile statului...sunteti de acord cu asta? De abia cocotata la sefia Companiei de Apa, pe langa nesimtirile…

- Sambata aceasta, de la 20:45, reporterul special Antena Stars, Madalina Balan, merge in vizita la una dintre cele mai indragite familii de romani din afara tarii. Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf au deschis larg usile caselor lor din Emiratele Arabe si ofera in exclusivitate imagini fabuloase…

- Polițiștii din Iași sunt in alerta. Oamenii legi cer ajutorul populației dupa ce un tanar care conducea o Dacia Logan a alimentat intr-o benzinarie și a plecat fara sa plateasca. Cu siguranța tanarul nu a uitat sa achite combustibilul, pentru ca el și-a pregatit atent lovitura: a acoperit placuța cu…