Inchiderea minelor Lupeni și Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara nu va afecta angajații. Pana la finalul anului 2024 atunci cand este programata inchiderea efectiva a celor doua unitați miniere, nu vor mai exista salariați. Ieșirile din sistem se vor face pe cale naturala, apreciaza Ministerul Energiei.

“Inchiderea minelor necompetitive in conformitate cu Planul de inchidere autorizat in conformitate cu prevederile Deciziei CE nr. 787/2010 prevede disponibilizari anuale pana la finele anului 2024, in baza programelor de disponibilizare. Ministerul Energiei apreciaza ca la…