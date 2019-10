Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Siria vor trimite trupe in nord-estul Siriei pentru a-i indeparta pe membrii militiilor kurde YPG și armele acestora de la granița cu Turcia, in cadrul unui acord convenit marți, pe care Moscova și Ankara il considera un triumf, potrivit Reuters, scrie Mediafax.La cateva ore dupa…

- Ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer a sugerat luni crearea unei zone de securitate in nordul Siriei care sa ii protejeze pe civilii stramutati si sa asigure continuarea luptei impotriva militiilor gruparii Stat Islamic, transmite Reuters. "Sugestia mea este sa constituim o zona de…

- 5 zile de liniste in zona de conflict, cu toti actorii mobilizati pentru a-si crea un avantaj pozitional in ceea ce este doar o pauza in conflict si nicidecum unn acord de pace, iar textul agreat la Ankara dupa doua ore de negocieri nu contine nici macar vreo aluzie la aranjamente pe termen lung, rezultat…

- Politicianul kurd Aldar Xelil, o figura importanta a Miscarii pentru o Societate Democratica (Tev-Dem) - coalitia multiculturala de guvernare a regiunii kurde Rojava - a salutat joi seara incetarea luptelor din nordul Siriei cu Turcia dar a precizat ca, in cazul unui nou asalt, kurzii se vor apara,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut luni omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa „puna capat invaziei” din Siria și sa decreteze „o încetare imediata a focului”, a anunțat vicepreședintele american, Mike Pence, potrivit Le Figaro și Reuters. În…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a cerut, joi seara, Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Mizez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile…

- Ministerul a facut apel la gruparile armate din zona sa respecte armistitiul, a transmis si Agentia de stiri Interfax. Rusia a fost cel mai puternic sustinator al guvernului de la Damasc in razboiul cu rebelii si militantii, care dureaza de opt ani, potrivit stiripesurse.ro. Nord-vestul…

- Damascul a anuntat ca este de acord, in anumite conditii, cu o incetare a focului in regiunea Idlib (nord-vestul Siriei), dominata de jihadisti si bombardata de la finalul lunii aprilie de fortele guvernamentale siriene si aliatul lor rus, transmit AFP si Reuters, citand agentia oficiala siriana…