Incepe saptamana marilor lansari si discounturi Top Beauty Trade Show

- Reteaua de socializare axata pe distribuirea de fotografii Instagram, detinuta de Facebook, intampina probleme de functionare. Utilizatorii nu pot vedea profilele si nici fotografiile publicate pe retea.

- La o zi dupa divorțul de Ilie Nastase, Brigitte Sfat a avut parte de un incident neplacut. Aceasta a afirmat ca o persoana necunoscuta s-a conectat ilegal la contul ei de Instagram. Pe pagina sa de Facebook, Brigitte Sfat le-a spus prietenilor ei din mediul online ce i s-a intamplat. „Dragi prieteni,…

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- NOUTATI…Veste buna pentru editorii de presa. Comisia Europeana a aprobat reforma din domeniul drepturilor de autor, ce isi propune sa protejeze publicatiile de presa in cazul utilizarilor digitale. Potrivit acesteia, platformele de internet – precum Facebook sau Google News – trebuie sa plateasca creatorii…

- Primaria Sectorului 6 este prima autoritate locala care susține campania “Strange dupa cainele tau!”, inițiata de grupul de inițiativa civica Grow Up Romania. Proiectul iși propune sa ii determine pe stapanii patrupedelor din comunitate sa stranga excrementele cațeilor lor, atunci cand…

- Politistii de investigatii criminale din Aiud l-au identificat pe un barbat de 45 de ani, din municipiul Aiud, ca persoana banuita de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala de pe raza municipiului Aiud. Se pare ca, in data de 15 iunie 2018, barbatul ar fi sustras mai multe obiecte vestimentare,…

- Facebook INC a identificat cateva zeci de conturi pe platforma sa, create in cadrul unei campanii politice coordonate vizand sa influenteze rezultatele alegerilor de la jumatate de mandat in Statele Unite, dezvaluie in editia de marti cotidianul The New York Times, relateaza Reuters. Facebook a dezvaluit…

- Un buldoexcavacator in valoare de 100.000 de euro furat la Bistrița-Nasaud a fost gasit de catre polițiștii din județul Vrancea. Șoferul, un barbat de aproximativ 40 de ani, din Suceava, este audiat la aceasta ora pentru ca polițiștii sa afle cum a fost posibil furtul utilajului greu, dar și cine a…