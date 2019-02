INCENDIUL criminal din Buzău. Iubitul tinerei găsite carbonizată, suspectul principal. MOTIVUL este șocant! Un tanar in varsta de 21 de ani, suspectat ca a provocat un incendiu intr-un apartament din municipiul Buzau, in urma caruia prietena sa a fost gasita carbonizata, a fost retinut, sambata, sub acuzatia de omor calificat. Potrivit unor surse judiciare, tanarul ar fi marturisit ca s-a certat cu prietena sa vineri noaptea, dupa care a pus benzina si a dat foc apartamentului. El a fost audiat alaturi de fosta... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

