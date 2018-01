Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul national. 40 de persoane au fost evacuate, au anuntat serviciile de interventie. "Sunt doua persoane decedate, dar ne temem sa nu fie mai multe", a declarat Petr Kolouch, directorul al…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Adolescentul de 16 ani din localitatea Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, care a produs trei accidente rutiere in urma carora o fata de 16 ani a murit si alte cinci persoane au fost ranite grav a fost arestat preventiv, duminica, transmite corespondentul ...

- Șoferul beat are doar 16 ani. El a lovit cu o camioneta, in localitatea Tureac, Bistrița Nasaud, un grup de persoane din care facea parte și tanara decedata la spital. Barbatul și-a continuat drumul inca aproximativ 5 km. A ranit 3 fetițe și o adolescenta in doua coliziuni.

- Cel putin patru persoane au decedat, iar alte 40 au fost ranite, joi, dupa ce un tren de pasageri din Africa de Sud a luat foc in urma unei coliziuni cu un camion, au informat echipele de salvare, relateaza site-ul postului BBC.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si alte 14 au fost ranite, duminica, intr-un atac sinucigas produs in tipul unei inmormantari in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP.

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul care s-a soldat cu 12 morti - inclusiv patru copii -, a anuntat vineri seful pompierilor din New York, Daniel Nigro, relateaza AFP.

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, vineri seara, la un accident rutier petrecut pe DN 6, la iesirea din Isalnita catre Filiasi, dupa ce doua masini s-au ciocnit, una dintre acestea rasturnandu-se. La fata locului…

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Trenul care a deraiat, marți dimineața, in statul Washington, din SUA, circula cu o viteza de 130 de km/ora, pe un tronson in care viteza maxima admisa era de 50 de km/ora, relateaza BBC News, citat de digi24.ro.

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. In zona a fost activat Planul Roșu de interventie, potrivit desteptarea.ro.…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate in orașul olandez Maastricht. Un barbat a fost reținut, insa motivul pentru care a atacat oamenii este necunoscut, relateaza The Independent, scrie libertatea.ro.

- Cel putin 39 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, in urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, scrie Realitatea.net.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite, intr-un accident rutier produs duminica pe, si in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise…

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Un microbuz in care se aflau circa 20 de persoane a fost implicat intr-un grav accident de circulație pe DN 15. Din cauza condițiilor meteorologice, microbuzul s-a rasturnat. Doua persoane au decedat, alte șapte fiind ranite. Microbuzul executa o cursa intre Praga și Republica Moldova. In…

- Cel putin trei persoane au murit intr un atac armat la un liceu din New Mexico, a informat politia locala, citata de RomaniaTv.net. Din primele informatii un barbat care a deschis focul se numara printre cei trei morti. Peste zece persoane au fost ranite in atac.Seriful din San Juan County, Ken Christese,…

- Accident CUMPLIT in urma cu putin TIMP. O femeie a MURIT, iar alte patru persoane au fost ranite O femeie a murit si alte patru persoane sunt ranite, intre care un copil de doi ani, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit, miercuri seara, de gardul unei case, pe DN13 E. Potrivit Politiei Covasna,…

- Loc blestemat pe DN 3, pe șoseaua dinspre Cobadin spre Murfatlar. Doua accidente rutiere s-au petrecut aproape în același loc, la doar câteva ore distanța. La puțin timp dupa miezul nopții, un șofer a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un copac de pe marginea drumului, conducatorul,…

- O tânara de 19 ani a murit, iar alți patru tineri din Gorj care mergeau la facultate în Timișoara au murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se aflau s-a rasturnat într-un sens giratoriu de pe centura Lugojului, în județul Timiș. Purtatorul de cuvânt…

- Accident naval in Coreea de Sud, unde o ambarcațiune de pescuit s-a ciocnit cu o nava de realimentare. Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți doi sunt dați disparuți, relateaza BBC News. Ambarcațiunea de pescuit avea la bord 20 de pasageri și doi membri ai echipajului. Din motive inca necunoscute, barca…

- Un pod pietonal care facea legatura cu Palatul Troja, situat la periferia nordica a capitalei Cehiei, s-a prabusit sambata dupa-amiaza pe o portiune de 250 de metri, informeaza agentia CTK si site-ul Blesk.cz.Potrivit autoritatilor cehe, citate de site-ul german Tag24.de, patru persoane…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 10 au fost ranite vineri seara intr-un incendiu produs la un hotel-cazinou de lux din statiunea balneara georgiana Batumi, la Marea Neagra, informeaza AFP. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa…

- Un atentat cu bomba a fost comis in interiorul unei moschei din peninsula Sinai, in Egipt in timpul rugaciunii de vineri. Un bilanț inițial al oficialilor egipteni citați de alarabiya.net arata 75 de morți și 100 de raniți. Ulterior, bilanțul a fost revizuit la 54 de morți, transmite realitatea.net.…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei. Este un loc preferat al gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție.

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Cod roșu de intervenție intr-o comuna din județul Iași, in urma unui grav accident rutier. Un tir s-a ciocnit cu un microbuz in care se aflau 14 persoane. Șase ambulanțe de la SMURD și Serviciul Județean au preluat raniții.

- Un teribil carambol produs pe o autostrada din estul Chinei s-a soldat miercuri cu moartea a 18 persoane, au indicat autoritațile, in timp ce imaginile de la locul dramei aratau mașini calcinate sau transformate in epave, relateaza AFP.

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…

- Trei persoane au murit și doua au fost ranite, dintre care una foarte grav, dupa ce o autoutilitara și un autoturism s-au ciocnit violent joi pe DN 6, intre localitatile Slatina Timis si Ilova, din județul Caraș-Severin.Potrivit expressdebanat.ro, in urma impactului violent trei persoane din…

- Cinci persoane au murit și alte trei au fost ranite miercuri dimineața, pe DN 17, în localitatea Ilișești (județul Suceava) într-un accident rutier urmat de incendiu, informeaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava, în accident…

- Trei persoane au murit si alte patru au fost ranite in urma a doua accidente petrecute in judetul Constanta, primul avand loc la Cuza Voda unde o masina s-a rasturnat, iar cel de-al doilea la Mangalia, aici decesul survenind la un baiat de 16 ani, care afla la volanul autoturismului, scrie NEWS.RO.…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, marti dimineata, iar un alt tanar a fost grav ranit, dupa ce masina in care se aflau a lovit un stalp de beton, la intrarea in Mangalia. Potrivit ISU Dobrogea, masina in care se aflau tinerii a lovit, la intrarea in Mangalia, un stalp de beton, titreaza Mediafax.ro.…

- Un tânar român de 29 de ani a murit pe loc, iar alte cinci persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 63 de ani, au ajuns in stare grava la spital, dupa un grav accident de circulație produs duminica, pe autostrada A11 Florența-Pisa,

- Un roman de 29 de ani, rezident in localitatea Florenta, Italia a murit astazi intr un grav accident rutier ce a avut loc intre localitatea Sesto Fiorentino si Florenta Nord, in apropierea aeroportului din Peretola.Din primele informatii citate de ziarul Il Tirreno, tanarul care conducea o camioneta…

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost ranite joi, într-un incendiu violent la o fabrica de artificii de la periferia Jakartei. Incendiul a izbucnit la ora locala 9.00 într-un complex industrial la Tangerang, la vest de Jakarta, capitala…

- Cinci persoane, inclusiv patru in varsta, au murit, iar alte peste zece au fost ranite in timpul unui taifun in Japonia, relateaza postului chinez de televiziune de limba engleza CGTN, scrie news.ro.Taifunul Lan a atins uscatul luni, la ora locala 3.