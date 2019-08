Incendiu hală, strada Biharia, sector 1. Mesaj RO-ALERT „Incendiu la o hala industriala din strada Biharia, sector 1 cu degajari masive de fum. Ocoliți zona, eliberați caile de acces in zona pentru a facilita accesul forțelor de intervenție. Daca sunteți in apropiere, evacuați zona. Luați masuri de adapostire și autoprotecție. Accesați canalele media și aplicațiile din mediul online ale DSU și IGSU pentru mai multe informații despre acest eveniment. IGSU", este textul transmis de IGSU, prin sistemul RO-ALERT. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov au anunțat ca un incendiu puternic a izbucnit vineri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

