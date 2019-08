Incendiu de proportii in Visterna, judetul Tulcea (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care a cuprins o suprafata de aproximativ un hectar in zona localitatii Isaccea.Incendiul a fost anuntat tarziu si a cuprins si o casa nelocuita.Se intervine cu o…

- Salvatorii Statiei de pompieri Babadag intervin alaturi de membrii cadrul Serviciilor Voluntare si Private pentru Situatii de Urgenta Baia, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa din localitatea Baia.Incendiul se manifesta cu flacara deschisa, existand pericol de extindere…

- Meteorologii au emis, miercuri, 2 iulie, o avertizare meteo tip cod rosu de furtuna si ploi torentiale pentru judetul Tulcea. Localitatile din Tulcea afectate de codul rosu de furtuna: - Babadag, Sarichioi, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, valabila in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dupa amiaza o atentionare cod rosu valabila in intervalul ora 15:30 pana la ora 16:15. Potrivit ANM, in judetul Tulcea: Babadag, Sarichioi, Mihail Kogalniceanu, Slava Cercheza, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele se vor semnala averse torentiale…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare Cod roșu de ploi abundente, grindina și vijelii puternice pentru mai multe localitați din județul Tulcea, valabila pana la ora 16.15, conform Mediafax.Citește și: Surpriza TOTALA pe piața pensiilor private - Ce s-a intamplat in luna mai cu activele…

- Statia de pompieri Babadag a intervenit miercuri pentru limitarea efectelor unui incendiu care a pornit de la un utilaj agricol de balotat.Incendiul s a manifestat in localitatea Mihai Bravu, judetul Tulcea.In momentul sosirii pompierilor la fata locului, incendiul s a extins si la aproximativ 10 hectare…

- Salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea intervin cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 13 subofiteri pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe o suprafata de aproximativ 10 hectare. Din cauza terenului variat, nu se poate interveni cu autospecialele…

- Cincu, județul Brașov, la Centrul Național de Instruire Intrunita “Getica”, joi, 13 iunie, intre orele 09.00 – 09.30, se va desfațura un exercițiu cu trageri reale. - Babadag, județul Tulcea, joi, 13 iunie, intre orele 13.00 – 13.30, se vor desfașura trageri de lupta cu plutonul de tancuri și vineri,…