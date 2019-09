Incendiu. Alerta la ISU Dobrogea Constanta. Intervin pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu catea momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" din judetul Constanta a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu in localitatea Tuzla.Se pare ca este vorba despre un incendiu la vegetatia uscata de pe malul lacului. ...

- In urma cu putin timp, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta au fost solicitati sa asigure masuri de prevenire a incendiilor pentru eventualele scurgeri de combustibil, pe strada Stefan cel Mare din Constanta. ...

- Un incendiu a fost anuntat, la circa o jumatate de ora dupa miezul noptii, la telefonul de urgenta 112.Cel care a fost dirijat catre pompierii de la ISU Dobrogea Constanta a explicat ca a luat foc un imobil in municipiu, pe strada Sarmizegetusa.Stiind ca zona este una foarte aglomerata din punct de…

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva momente, la telefonul de urgenta 112, si redirectionat catre ISU Dobrogea Constanta.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta, un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit intre localitatile Navodari si Lumina. ...

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la telefonul de urgenta 112, si dirijat catre ISU Dobrogea Constanta.Potrivit celui care a apelat autoritatile a luat foc un grajd in Dobromir Vale, judetul Constanta.Acesta a mai comunicat ca adapostul de animele este situat pe strada Cismeaua mare…

- Pompierii constanteni intervin de urgenta in parcarea sectiei 5 de Politie unde, din primele informatii, un microbuz a luat foc.La fata locului intervin doua autospeciale de stingere cu 10 pompieri din cadrul Detasamentului Port. Sursa foto: ISU Constanta ...

- Un incendiu a cuprins, in urma cu cateva minute doua autoturisme parcate in curtea unui service auto, situat in Ovidiu, spre Poiana, din judetul Constanta.Apelantul care a dat alarma la pompierii de la ISU Dobrogea Constanta nu a dat alte detalii.La locul evenimentului au fost trimise doua autospeciale…

- Sambata, ora 03:26, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Neamt a fost anuntat, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta "112", despre producerea unui incendiu in comuna Faurei sat Budesti la o cladire in care a functionat o moara .La locul indicat s au deplasat cinci echipaje…