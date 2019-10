Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara a suplimentat numarul pompierilor mobilizati pentru stingerea a doua incendii de padure care se manifesta, pentru a doua zi, pe 34 de hectare situate in partile de nord si de sud ale judetului, la fata locului actionand, miercuri, 46 de militari,…

- "Avand in vedere situatia creata la groapa de gunoi din municipiul Sighisoara, am dispus, in cursul acestei dimineti, convocarea Comitetului local pentru situatii de urgenta al municipiului Sighisoara. De asemenea, i-am solicitat inspectorului sef al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- UPDATE: Autoritațile au emis o avertizare RO-ALERT in contextul in care fumul dens ar putea ajunge deasupra orașului. Primarul din Sigișoara s-a deplasat și el la locul incendiului pentru a vedea exact care este situația. Mai mult, un alt echipaj de pompieri a fost trimis in sprijin, iar…

- Peste 20 de pompieri din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit miercuri intr-o gospodarie din localitatea Surcea. Potrivit...

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, duminica, in județul Galați și peste 100 de hectare de padure de la intrarea in satul Chiraftei, comuna Mastacani, au fost cuprinse de flacari. Incendiul a izbucnit, duminica dupa-amiaza, iar flacarile ameninta localitatea Chiraftei, aflata in apropiere. Focul a…