Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta pare pe cai mari cu Pro Romania. Acesta reușește sa adune in partidul sau toți renegații din PSD, iar noul UNPR a inceput deja sa prinda contur. Ultima sa achiziție este fostul secretar general și președinte al PSD Ialomița, Marian Neacșu.

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Premierul Viorica Dancila il va demite, astazi, pe șeful ANAF, Ionuț Mișa, dupa ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, i-a cerut demiterea acestuia. De asemenea, Liviu Dragnea a spus ca la ANAF ”vom scutura pomul”, daca rezultatele nu sunt satisfacatoare. Citește și: Rareș Bogdan, comentariu…

- Surse politice au precizat pentru Adevarul ca liberalii vor cere in sedinta de Birou Permanent al Camerei Deputatilor discutarea proiectelor privind revocarea lui Liviu Dragnea de la sefia forului, dar si a doi vicepresedinti: Florin Iordache si Eugen Nicolicea.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, miercuri, faptul ca Liviu Dragnea poate fi demis din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, din moment ce PSD si ALDE au pierdut majoritatea la Camera Deputatilor.

- Schimbarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor atarna de o singura conditie: unificarea Opozitiei. Victor Ponta, care a stricat majoritatea PSD-ALDE, va propune zilele urmatoare schimbarea Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat Liviu Dragnea, marele sau rival, sa nu mai ramana…

- Schimbarea lui Liviu Dragnea din fruntea Camerei Deputatilor atarna de o singura conditie: unificarea Opozitiei. Victor Ponta, care a stricat majoritatea PSD-ALDE, va propune zilele urmatoare schimbarea Regulamentului Camerei Deputatilor, astfel incat Liviu Dragnea, marele sau rival, sa nu mai ramana…

- Apar noi informații pe surse privind posibilii candidați ai PSD pentru alegerile prezidențiale. In lumina problemelor cu justiția pe care le are liderul social - democraților Liviu Dragnea, acesta ar putea lua decizia de a nu candida la alegerile prezidențiale.Pe lista ținuta secreta de PSD…