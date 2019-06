Încă două AMBULANȚE NOI, la VÂLCEA! • Actul medical se face și in afara spitalului! Luni, 10 iunie 2019, la Valcea au venit inca doua, din cele 20 de ambulanțe noi repartizate județului nostru de Ministerul Sanatații. Este important de știut ca aceste ambulanțe sunt echipate la ultimele standarde și ca pot intra in serviciu imediat. Constantin Radulescu, președintele Consiliului Județean le-a urat valcenilor sa nu aiba parte de aceste mașini, dar s-a declarat mulțumit de faptul ca pacienții vor ajunge in condiții mai bune la Urgența, iar noile ambulanțe vor contribui la salvarea de vieți! Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

