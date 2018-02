Stiri pe aceeasi tema

- Premierul australian Malcolm Turnbull a facut apel sambata la Statele Unite sa isi mentina rolul de lider global si le-a cerut tarilor membre NATO sa isi respecte angajamentele de crestere a bugetelor militare, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro. La o intalnire cu guvernatori ai statelor americane…

- Statele Unite vor ajuta Moldova sa prospere si sa-si dezvolte relatiile cu vestul Europei. Este declaratia congresmenilor David Price și Pete Olson, care au depus ieri o rezolutie in favoarea Chisinaului la Camera Reprezentanților de la Washington.

- Cei doi au convenit marti sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. "Presedintele Trump a subliniat angajamentul sau pentru a extinde cooperarea dintre Statele Unite si Mexic in domeniul securitatii, comertului…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Sefii marilor agentii de informatii americane, printre care NSA, CIA si FBI, au emis o comunicare comuna prin care avertizeaza cu privire la riscurile folosirii dispozitivelor mobile produse de companiile chinezesti. Seful FBI, Chris Wray, a spus ca guvernul american este foarte ingrijorat…

- Autoritatile judiciare americane cer extradarea a doi cetateni romani Foto: pixabay.com. Autoritatile judiciare americane cer extradarea a doi cetateni români, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru, urmariti international pentru mai multe infractiuni, printre care acces neautorizat la…

- Piata de capital americana a deschis in crestere noua saptamana, dupa ce in perioada 5-9 februarie a reusit la limita sa evite cea mai proasta evolutie din ultimii noua ani, in conditiile in care sedintele de tranzactionare incheiate cu scaderi de 600 – 1000 puncte au adus aminte de momentele imediat…

- Cresterea record de anul trecut a schimburilor comerciale romano-americane arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, considera George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua in jurul datei de 24 aprilie o vizita de stat in Statele Unite ale Americii, prima de acest rang a unui lider strain sub mandatul lui Donald Trump, informeaza miercuri AFP, citand mai multe surse diplomatice. Presedintele Trump a decis la sfarsitul lui…

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Ministerul Apararii al SUA lucreaza la diferite variante de scenarii privind posibilele razboaie cu Rusia și China, care sunt considerate la Washington drept principalii concurenți pe scena internaționala. Cu toate acestea, cele doua scenarii difera in multe privințe, in funcție de țara cu care Statele…

- In minutul 63 al partidei de la Marbella (Malaga), Nicolae Dica (37 de ani), tehnicianul ros-albastrilor, l-a trimis pe teren si pe Cristi Tanase (30 de ani) in locul lui Florin Tanase. Inainte de a ajunge la margine, „decarul”, care a fost capitan din start, i-a oferit banderola lui Budescu. Acesta…

- Guvernele si autoritatile fiscale din intreaga lume sunt ingrijorate ca monedele virtuale se vor deveni echivalentul paradisurilor fiscale, premierul britanic Theresa May si premierul indian Narenda Mori numarandu-se printre cei ce s-au declarat alarmati de aceasta perspectiva, relateaza Bloomberg.…

- Statele Unite au promis sa inceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sambata, ce au cerut in plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei.

- Statele Unite au condamnat "cu fermitate" atentatul "lipsit de sens" cu ambulanta-capcana care a facut sambata la Kabul aproape 100 de morti si, in acelasi timp, au avertizat ca nu vor avea "niciun fel de toleranta pentru cei care sprijina sau ofera adapost gruparilor teroriste", relateaza AFP.…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Directorul Institutului de Initiative Strategice, Andrei Popov, sustine ca relatiile moldo-americane sunt afectate de faptul ca Chisinaul a lasat vacant pe un timp indelungat postul de ambasador la Washington, unde, dupa plecarea lui Igor Munteanu in 2015, nu am mai avut un ambasador.

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Președintele Donald Trump a spus ca Statele Unite au vindut avioane de lupta F-52 Norvegiei, in timpul unei conferințe de presa alaturi de primul ministru norvegian Erna Solberg, miercuri. Insa jurnaliștii de la Business Insider scriu ca o asemenea aeronava nu exista, iar Trump ar fi fost confuz, pentru…

- Premierul a afirmat ca Banca Mondiala si-a revizuit estimarea referitoare la tara noastra in anul 2017 si prognoza pentru 2018. „Banca Mondiala si-a revizuit estimarea privind inchiderea anului 2017, ducandu-ne la o crestere de peste 6, de 6,4. O sa avem si noi in curand datele oficiale. Dar cunoscand…

- In timp ce Statele Unite tremura sub gheata , in cel mai mare oras al Australiei a fost inregistrata, ieri, cea mai torida zi dupa 1939, la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Caldura extrema i-a obligat pe organizatorii turneului international de tenis de la Sydney sa intrerupa meciurile,…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- Doi hackeri romani, un barbat si o femeie, acuzati in Statele Unite ca au accesat ilegal computere conectate la camere de supraveghere din Washington, au fost retinuti la Bucuresti in vederea extradarii. Cei doi au fost pusi sub acuzare in ...

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Premierul britanic Theresa May a vorbit, marti, cu presedintele SUA Donald Trump pe tema situatiei Ierusalimului, precum si pe tema Brexitului. Cei doi si-au urat Craciun fericit, insa nu a fost mentionata gruparea de extrema-dreapta Britain First, ale carei postari fusesera distribuite de Trump si…

- Un grav accident feroviar a avut loc in urma cu putin timp in Statele Unite. Un tren a deraiat, iar cateva dintre vagoanele au cazut de pe un pod, peste o autostrada aglomerata, relateaza Digi 24.Mai multi pasageri au murit luni din cauza deraierii unui tren de calatori pe un pod peste o autostrada…

- Administratia de la Washington si Phenianul continua razboiul declaratiilor, care creste in intensitate. In timp ce liderul nord-coreean a afirmat in urma cu cateva zile ca vrea sa-si transforme tara in „cea mai tare putere nucleara din lume“, Statele Unite nu sunt absolut deloc dispuse sa permita Phenianului…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Avioane de vanatoare americane au interceptat aeronave ruse, in spatiul aerian al Siriei. Incidentul aerian a avut loc miercuri. Doua avioane americane de tip F-22, invizibile pe radare, au interceptat doua aeronave ruse de tip Suhoi Su-25 care traversasera Fluviul Eufrat, in Siria, intrand in zona…

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marti ca folosirea optiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor solutiilor diplomatice, ar insemna esecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pana cand Coreea de Nord se va angaja semnificativ"…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- PIB-ul României va depasi pentru prima data în istorie 200 de miliarde de euro, la o crestere economica „mai putin decât pesimista“ de 5,5%, a sustinut premierul Mihai Tudose în timpul sedintei de Guvern de adoptare a proiectului legii pe 2018. „În…

- Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump pe probleme de securitate nationala, a pledat vinovat in fata acuzatiei de marturie mincinoasa, in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, relateaza CNN. Fostul consiler prezidential…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Ministerul sud-coreean al Apararii a caracterizat proiectilul nord-coreean drept o racheta balistica intercontinentala (ICBM) care poate zbura peste 13.000 de kilometri. "Evaluarea noastra este ca testul de zbor a avut succes. In cazul in care racheta ar fi lansata dintr-un unghi normal,…

- Invitat sa comenteze comunicatul Departamentului de Stat privind legile justitiei, Tudose a spus: ”Ministerul Justitiei nu are nicio implicare in acest proces, doar a coordonat pana la un anumit punct proiectul (...) Ministerul a initiat un proiect ca urmare a necesitatii transpunerii in legislatia…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Statele Unite i-au retras viza lui Liviu Dragnea, iar mesajul Departamentului de Stat il viza direct pe seful PSD. Nu ar fi pentru prima data cand un lider PSD ramane fara viza, lui Adrian Nastase fiindu-i retrasa dupa o condamnare de fond intr-unul dintre dosare.

- Redifuzarea de catre presedintele american Donald Trump pe Twitter a unor clipuri antimusulmane a provocat o infruntare diplomatica, foarte rara, intre Statele Unite si cel mai apropiat aliat al lor, Regatul Unit, relateaza AFP.

- Premierul japonez, Shinzo Abe, a calificat drept un "act violent" care "nu poate fi tolerat" tirul cu racheta efectuat in primele ore ale zilei de miercuri de Coreea de Nord și a lansat un apel la o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP. …