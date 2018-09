In vizita la fabrica de masini electrice Volkswagen din Dresda, pentru premiera mondiala a matricei modulare pentru condusul electric, platforma folosita de viitoarea gama Volkswagen ID

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma modulara MEB, dedicata mașinilor electrice care vor rezulta din dezvoltarea conceptelor Volkswagen ID și ID Buzz, este gata sa fie folosita de grupul german pentru proiectul ambițios de lansare a viitoarelor modele cu emisii zero. Volkswagen, Skoda, Seat și Audi sunt cele 4 branduri care vor…

- ProCredit Bank detine in prezent o flota de 24 de masini, planificand tranzitia spre o flota formata exclusiv din masini electrice si hibrid in urmatorul an. De asemenea, la inceputul acestui an, Volkswagen a livrat 58 de masini Passat GTE, modelul hibrid plug-in, catre Carrefour Romania. Incepand cu…

- Mercedes, BMW și Volkswagen vor depași Tesla la vanzarile de mașini electrice, in cel mult 3 ani, potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanța. Estimarile arata ca americanii vor mai ramane pe primul loc in topul vanzarilor de mașini electrice doar in 2019, și vor cadea pana pe locul 7…

- Guvernul a adoptat , prin Hotarare, al doilea pachet de investitii strategice, care urmeaza sa fie pregatite si atribuite in parteneriat public-privat de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza. Printre acestea se numara si constructia unei...

- Guvernul va aproba joi noi proiecte care ar urma sa fie realizate in parteneriat public-privat, a anunțat premierul Viorica Dancila. Printre proiecte se afla realizarea unor spitale regionale, a aeroportului București Sud, o fabrica de mașini electrice și canalul Siret-Baragan.