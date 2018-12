In vizita la crama Jidvei de la Tauni. Cum se produce vinul in inima Transilvaniei

Stiri pe aceeasi tema

- 1 Decembrie - Manifestarile in ziua Centenarului incep la 10.30 si se vor termina tarziu, in noapte. Ziua in care se sarbatoresc 100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri va fi una plina de evenimente, extrem de aglomerata! In urma cu 100 de ani, in data de 1 Decembrie 1918, peste 100.000…

- 100 de ani de la Unirea cea Mare a romanilor din 1918 / Motto: „Unirea, națiunea a facut-o!” (Mihail Kogalniceanu) in Eveniment / on 01/12/2018 at 00:00 / Incepand din anul 1990 incoace, a intrat in tradiția poporului roman ca, in fiecare an, la 1 Decembrie, sa aniverseze Ziua Naționala a Romaniei,…

- Dragi romani, Acum exact 100 de ani se infaptuia Unirea Bucovinei cu Romania. Urmandu-i declarației Sfatului Țarii de la Chișinau din 27 Martie 1918, prin care se proclama Unirea Basarabiei cu Romania, Moțiunea adoptata de Congresul Național al Bucovinei facea al doilea pas pe calea realizarii Marii…

- Pe 20 noiembrie, in toate localitațile din județul Alba va avea loc ceremonia de dezvelire a placilor omagiale avand inscripționate numele delegaților de la Marea Unire Consiliul National Roman Central anunța pe 20 noiembrie convocarea Marii Adunari Naționale de la Alba Iulia, printr-un manifest publicat…

- Doi militari din Galati au plecat in alergare ieri catre Alba Iulia. Ei vor strabate, timp de 13 zile, o distanta de aproape 550 km, refacand astfel traseul istoric al Regimentului 11 Dorobanti „Siret” Galati din Campania anului 1916 pentru eliberarea Transilvaniei. La plecare, in fata Prefecturii Galati,…

- Chiar daca se afla in vizibila stare de degradare, casa lui Stefan Cicio Pop din Arad isi pastreaza intacta insemnatatea istorica. In aceasta casa a functionat Consiliul National Roman Central (primul guvern al Transilvaniei), aici a fost gandita si organizata marea adunare de la Alba Iulia de la 1…

- Luni, 1 octombrie 2018, in Ungaria, a fost dezvelit un monument dedicat unui fost „politician, parlamentar si scriitor” originar din județul Harghita (municipiul Toplița), Urmanczy Nandor. Acesta este fondatorul, in 1918 (in contextul Marii Uniri), al primei entitați denumite Consiliul National Secuiesc,…

- Județul Alba este locul unde se produc unele dintre cele mai bune vinuri din Romania. Pe cele 2.500 de hectare de vie din Podgoria Tarnave, cea mai mare din țara, a inceput deja culesul. Este primul pas in lungul drum al strugurilor, de la boabele prinse in ciorchine, la cramele pline de sticle cu Feteasca…