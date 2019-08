În Țara Galilor au apărut toaletele anti-sex Toaletele anti-sex ii vor improsca cu jeturi de apa pe cei care fac miscari bruste sau folosesc spatiul in comun pentru „activitate sexuala necorespunzatoare”. Municipalitatea din orașelul galez Porthcawl iși propune sa-i opreasca pe oameni sa faca sex in noile sale toalete publice, incluzand funcții care sa-i deranjeze pe „protagoniști”. Toaletele anti-sex din Porthcawl ii... Read More Post-ul In Țara Galilor au aparut toaletele anti-sex apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

