Stiri pe aceeasi tema

- Arimex Comexim 2000 SRL, firma care se ingrijeste de hrana zilnica a pacientilor internati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta si la Spitalul CFR Constanta, are grija sa aduca bucurii celor aflati in suferinta, astfel incat sarbatorile…

- Inainte de Craciun si de Revelion, calatoria cu autobuzele societatii Trans Bus va fi gratuita. Primarul Buzaului, Constantin Toma, a afirmat ca gratuitatea la transportul public va fi valabila in zilele de 23, 24 si 25 decembrie, dar si 30, 31 decembrie si 1 ianuarie. „M-am gandit ca in acest fel…

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada sarbatorilor de iarna cand, in mod tradițional, consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice. Sunt intensificate…

- In scopul prevenirii apariției toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor de iarna cand in mod tradițional consumul unor mari cantitați de produse alimentare crește, precum și pentru prevenirea raspandirii Pestei porcine Africane, D.S.V.S.A. Alba a dispus masuri specifice, precum și intesificarea…

- Vino in București – Mall Vitan incepand cu 24 noiembrie și te poți bucura de o experiența inedita cu ocazia sarbatorilor! Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria…

- Vino in București – Mall Vitan incepand cu 24 noiembrie și te poți bucura de o experiența inedita cu ocazia sarbatorilor! Cei mai mulți dintre noi recunoaștem ca iubim Craciunul pentru ca, oricat de serioși si responsabili am fi, e acel moment al anului cand ne simțim cu toții copii. Fie ca e bucuria…

- Incepand de astazi, 26 noiembrie si pana la 27 decembrie, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, dar și in Piața Unirii va avea loc Targul de iarna, in cadrul caruia producatori și comercianți vor expune spre vanzare produse specifice Sarbatorilor de Iarna: decorațiuni de Craciun, produse de artizanat,…

- Pentru aprovizionarea populatiei cu produse traditionale romanesti, Primaria Sectorului 2 vine in sprijinul locuitorilor sai, in special al persoanelor in varsta, si deschide, in perioada urmatoare, mai multe piete volante in diverse cartiere. Prin intermediul acestor zone comerciale, bucurestenii…