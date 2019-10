Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi a anuntat miercuri o remaniere a guvernului sau, declarand totodata trei zile de doliu national si promitand pedepsirea celor vinovati de impuscarea protestatarilor, transmite Reuters. Autoritatile se tem ca violentele, in care au murit cel putin…

- Influentul lider siit irakian Moqtada Sadr s-a intalnit in Iran cu liderul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, o intrevedere rara, pe fondul unor disensiuni intre lideri siiti in Irak, relateaza AFP, potrivit news.ro.Iranul, marele vecin al Irakului, este impreuna cu Statele…

- Erramatti Mangayamma, o femeie in varsta de 73 de ani din India, din statul Andhra Pradesh, a nascut gemeni. Se crede ca ea a devenit acum cea mai batrana femeie din lume care a nascut, a notat cnn.com. Erramatti Mangayamma a ramas insarcinata dupa ce a fost fertilizata in vitro. Ea și soțul ei, raja…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au in cercetare un caz socant, ce o are ca protagonista pe o tanara doctorita de la Spitalul Judetean din Oradea, banuita de omor. Cadavrul copilului pe care femeia l-a nascut acum 4 ani, fara stirea apropiatilor, a fost descoperit, lunea trecuta,…

- Explozia produsa la un depozit de armament situat la periferia orasului Bagdad a fost rezultatul unui raid aerian efectuat de Israel sau de Statele Unite, afirma un oficial irakian citat de cotidianul Asharq al-Awsat, potrivit Mediafax. Israelul, SUA si Iranul "au ales Irakul ca teatru de razboi…

- Gheorghe Lazar de la Șugag are o poveste interesanta. Nascut in 1846, a devenit Sfantul Gheorghe Pelerinul, dupa ce și-a petrecut viața cutreierand manastirile și comunitațile ortodoxe din Romania. Miercuri, moaștele sale s-au reintors in satul natal, unde comunitatea locala a organizat o procesiune…

- Un bebeluș de numai șase ore a fost gasit abandonat in fața unei case din Philadelphia, SUA. Bebelușul a fost descoperit de un barbat din Pennsylvania. Fetița avea inca cordonul ombilical, potrivit ABC News. Bebelușul era invelit intr-o patura. "Am vazut patura alba. Cand am desfaut-o am vazut ca fetița…

- Aviatia militara israeliana a efectuat cel putin doua bombardamente in Irak, vizand pozitii militare iraniene, afirma surse citate de presa araba si israeliana.Avioane israeliene au atacat duminica pozitii militare iraniene din Baza Ashraf, fostul Cartier General al grupului Mujahedinii Poporului…