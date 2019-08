Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria iși apara decizia de a permite tranzitarea spațiului sau aerian de un avion rus ce transporta vehicule blindate BRDM-2 catre Serbia, in pofida sancțiunilor UE ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca, informeaza site-ul Politico.eu.Citește și: Afacerist din Arad: Fiica…

- A fost o decizie buna sa ''lasam la o parte gherilele ideologice'' si sa votam pentru lideri care au un ''instinct pragmatic al vietii'', a declarat Viktor Orban la postul public de stiri M1 dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu Ursula von der Leyen.''Am ajuns pana acum la o decizie…

- Comisia Europeana a decis joi sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in privinta legislatiei asa-numite "Opriti-l pe Soros", care face din sustinerea solicitantilor de azil o infractiune penala, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Executivul european considera ca, dupa doua avertismente,…

- Noul presedinte al Slovaciei, Zuzana Caputova, a facut un apel la tarile din Grupul de la Visegrad sa respecte statul de drept, pentru a nu fi percepute ca tarile care "slabesc" Uniunea Europeana. Dupa ce s-a intalnit cu presedintele ungar Janos Ader, Caputova a declarat ca cooperarea in grupul…

- Executivul de la Budapesta a postat pe un site oficial o imagine de propaganda care arata cum vecinii Ungariei au smuls parti din teritoriu prin Tratatul de la Trianon, Romania rupand Transilvania.

- Vorbind la o conferinta de presa, oficialul ungar a spus ca Weber ''a jignit poporul ungar de mai multe ori in ultimele luni'', iar Timmermans a spus ''constant minciuni despre Ungaria'' in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Weber, aminteste Zoltan Kovacs, a afirmat in timpul…

- Ungaria intentioneaza sa construiasca un oras alimentat cu energie verde care va oferi locuri de munca in domeniul horticulturii si locuinte, transmite Bloomberg. Proiectul de un miliard de euro Hegyeshalom-Bezenye va fi amplasat pe o fâşie din lunca Dunării din nord-vestul Ungariei,…

