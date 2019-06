În cursa pentru Downing Street, Boris Johnson rămâne favorit Fostul șef al diplomației britanice, Boris Johnson, unul dintre candidații la preluarea conducerii guvernului dupa demisia doamnei Theresa May, a ajuns – la cel de-al doilea tur de scrutin – la 126 de voturi, fața de 46 deținute de actualul ministru de Externe Jeremy Hunt, 41 de voturi pentru ministrul Mediului, Michael Gove. Fostul ministru pentru Brexit, Dominic Raab, a ieșit din competiție. Boris Johnson și-a intarit și mai mult șansele de a ajunge premier in fața rivalilor sai. Marți, in a doua runda a competiției, cei 313 deputați conservatori din Camera Comunelor au trebuit sa faca noi progrese… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 114 susțineri din cei 313 conservatori votanți, durul susținator al plecarii Regatului Unit din Uniunea Europeana, Boris Johnson, i-a depașit considerabil pe ceilalți candidați la postul de șef al Partidului conservator, ceea ce, automat, ii aduce și funcția de prim-ministru. Anvergura scorului este…

- Fervent aparator al Brexit, favorit in prezent la preluarea postului de prim-ministru dupa demisia doamnei Theresa May, Boris Johnson, fost ministru de Externe, are cale libera din partea justiției. Inalta Curte din Londra i-a dat dreptate lui Johnson, care a introdus recurs pentru a impiedica urmarirea…

- Premierul britanic Theresa May le-a transmis marti parlamentarilor ca vor trebui sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters. Totodata, May a asigurat ca Regatul Unit nu va iesi din UE daca acordul in acest sens nu intruneste sprijinul politic al tuturor partidelor…

- Camera superioara a parlamentului britanic (Camera Lorzilor) incepe joi dezbaterile asupra unui proiect de lege care sa il oblige pe premierul Theresa May sa incerce sa obtina o amanare a Brexit-ului pentru a impiedica o potentiala iesire dezordonata, fara acord, a Regatului Unit din Uniunea Europeana…

- Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana fara niciun acord este tot mai probabila, a apreciat marti negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, citat de Reuters. "În ultimele zile, un scenariu fără acord a devenit mai plauzibil, dar încă mai putem spera să îl…

- Partidul Democrat Unionist (DUP) din Irlanda de Nord a anunțat ca nu va susține Acordul Brexit negociat de prim-ministrul britanic Theresa May cu oficialii Uniunii Europene, relateaza BBC și Reuters. Liderul partidului, Arlene Foster, a declarat pentru postul de televiziune Sky News ca nu va accepta…

- Opozantii Brexitului se mobilizeaza sambata in strada, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, in timp ce premierul Theresa May face demersuri in culise pentru a-i atrage pe deputati de partea acordului sau al divortului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, citata de News.ro. …

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…