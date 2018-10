Stiri pe aceeasi tema

- De azi, 12 octombrie, denumirile carburantilor pe care ii gasim la pompa se vor modifica, primind noi etichetari si simboluri grafice. Simbolui noi: cerc, patrat și romb Benzina va fi etichetata cu simbolul „E”, urmat de un numar, ambele aflate intr-un cerc Motorina va avea simbolul „B”,…

- Comisia de securitate rutiera a municipiului Buzau a hotarat introducerea sensului unic de circulație și pe strada Sculpturii . Noile reguli de trafic vor intra in vigoare incepand cu data de 11 octombrie 2018. Potrivit municipalitații buzoiene porțiunea vizata se aflata pe tronsonul cuprins intre strada…

- Potrivit celor mai recente modificari aduse Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, amenzile pentru parcarea neregulamentara pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați au crescut semnificativ. Noile sanctiuni pentru parcarea pe locurile persoanelor…

- Noi prețuri la benizina și motorina. Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Astfel, începând de miercuri, 25 iulie, prețul plafon pentru un litru de benzina scade cu 48 de…

- Prețurile plafon la carburanți ar putea fi stabilite de catre Agenția pentru Reglementare in Energetica trimestrial și nu o data la doua saptamani cum este in prezent. Propunerea se regasește intr-un proiect de lege, inregistrat in Parlament de catre deputatul neafiliat Vladimir Cernat, scrie IPN.