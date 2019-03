Stiri pe aceeasi tema

- Moarte stupida pentru un copil de doi ani din Turda. A fost strivit de o ușa metalica in scara blocului. Iar mama era la doar cațiva metri de el. Atenție, imaginile și informațiile au un puternic impact emoțional!

- Barbatul acuzat de efectuarea unor atacuri teroriste asupra a doua moschee din orasul neozeelandez Christchurch, in timpul rugaciunii de vineri era pe cale de a efectua un al treilea atac inainte cu foarte puțin timp de a fi oprit de autoritați, a declarat oficialul poliției din Noua Zeelanda.

- De cand s-a prezentat pentru prima oara in fata publicului resitean, la varsta de 5 ani, Maia a demonstrat ca isi depaseste cu mult varsta. Parea ca se exteriorizeaza mai degraba in lucrari decat in realitate, culoarea, panza, diferitele materiale carora le gasea locul devenind emotie pura.…

- Ieri, un sofer din Capitala a ajuns cu masina intr-un pilon de electricitate, dupa ce a tamponat un alt automobil. Accidentul s-a petrecut la intersectia strazilor Gheorghe Asachi si Academiei.

- Un sofer a intrat cu masina intr-un parapet, cel mai probabil din cauza vitezei excesive. Accidentul a avut loc in apropiere de Magdacesti.Deocamdata nu se cunoaste daca sunt victime.Toate circumstantele producerii accidentului urmeaza a fi stabilite.

- Duceau o viața in saracie, se aveau doar unul pe celalalt și tot așa au murit, impreuna. O mama și fiul ei au fost gasiți carbonizați in propria casa, dupa ce locuința lor a luat foc de la o lumanare.

- O mama care și-a gasit fiul aproape stragulat a decis sa-și spuna povestea pe Facebook și sa arate lumii intregi ranile pe care baiețelul sau le are dupa ce l-a lasat sa se joace cu un obiect din casa, aparent inofensiv.

- Un barbat in varsta de 22 de ani a facut un gest șocant duminica, sarind gardul inalt de șase metri de la o gradina zoologica. Din nu se știe ce motiv, barbatul a intrat fix in teritoriul leilor. Iar aceștia l-au taxat imediat pe barbatul inconștient, omorandu-l pe loc.