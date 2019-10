Stiri pe aceeasi tema

- '4,4 miliarde de dolari, adica 2% din PIB, este suma pe care o poate pierde Romania pentru ca Iohannis incalca Constituția și nu numește miniștri interimari la Energie, Mediu și Relația cu Parlamentul. Iar criza se agraveaza, pentru ca, dupa ce a dat jos un guvern funcțional, se dovedește e incapabil…

- Klaus Iohannis este asteptat sa anunte marti numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului in Parlament. Conform afirmatiilor presedintelui, se prefigureaza un Cabinet PNL sau coagulat in jurul formatiunii liberale. Propunerea de premier a PNL este liderul partidului,…

- "Domnule președinte Iohannis, v-am intrebat, cu ceva timp in urma, daca mai este nevoie sa moara oameni ca sa deblocați activitatea Guvernului. La sfarșitul saptamanii trecute s-a produs o noua tragedie – o alta fetita, de aceasta data din Dambovița, a fost victima unei crime oribile. Iar…

- Viorica Dancila a scris astazi pe pagina sa de Facebook ca pensiile militare se vor impozita dupa sistemul aflat in vigoare acum."Partidul Social Democrat sustine ferm ca impozitarea pensiilor speciale sa nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie sa beneficieze de sistemul de…

- "Partidul Social Democrat susține ferm ca impozitarea pensiilor speciale sa nu se aplice pensiilor militare. Pensiile militare de stat trebuie sa beneficieze de sistemul de impozitare aflat acum in vigoare. Vom promova acest amendament in Camera Deputaților, care este camera decizionala. Ca…

- "Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010. Proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE…

- "PNL nu a votat impozitarea pensiilor speciale! Cata demagogie! Ce mai tipau ei ca sunt prea mari aceste pensii! Ca nu e echitabil fata de cei care contribuie la pensii! Ca nu e corect fata de ceilalti pensionari care au muncit o viata! Ca PSD e de vina, ca PSD nu vrea... Toata minciuna si demagogia…

- "Salut initiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusa in calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentara a pensiilor speciale. Este o masura justa, de echitate sociala, promovata deloc intamplator in acelasi timp cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor.…