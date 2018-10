Stiri pe aceeasi tema

- Fostul international Ilie Balaci a decedat, duminica, la varsta de 62 de ani. Ilie Balaci a plecat sa joace in echipa ingerilor, a scris gruparea CS Universitatea Craiova. ISU Dolj a precizat ca decesul fostului fotbalist Ilie Balaci a fost constatat dupa ce medicii au executat mai multe zeci de minute…

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai mari fotbalisti romani, a decedat, astazi, la varsta de 62 de ani, in urma unui atac cerebral. S-a nascut la data de 13 septembrie 1956, a evoluat ca mijlocas si a antrenat numeroase echipe. 15 ani a durat cariera de jucator a lui Ilie Balaci. 12 din acesti 15 ani au…

- Clipe de durere și pentru Emil Sandoi, fost coleg cu Ilie Balaci la Universitatea Craiova. Acesta a inceput sa planga in hohote pe banca de rezerve, atunci cand a aflat ca fostul mare fotbalist a murit. Imagini cutremuratoare au fost surprinse de camerele de filmat inainte de partida Farul – FC Arges,…

- Presedintele clubului de fotbal Universitatea Craiova, Marcel Popescu, a anuntat ca nu va solicita amanarea partidei cu FCSB, programata in aceasta seara pe Stadionul "Ion Oblemenco" in etapa a 12-a a Ligii I, ca urmare a decesului lui Ilie Balaci, precizand ca echipa va juca in memoria acestuia.…

- Emil Sandoi, antrenorul lui FC Argeș, a aflat de decesul lui Ilie Balaci chiar in timpul partidei din Liga a 2-a contra celor de la Farul Constanța. Tehnicianul argeșenilor in varsta de 53 de ani a fost surprins de camerele celor de la TV Telekom Sport izbucnind in plans pe banca de rezerve. Meciul…

- Fostul star de la Craiovei Maxima n-a dorit sa stea la tribuna oficiala sau la loje, la partida de duminica, de pe ”Arena Naționala”. A venit insoțit de nepotul sau și de un prieten de familie. ”Libertatea” i-a surprins in tribuna, rezultand ultima fotografie cu Ilie in viața. Nepotul Atanas a fost…

- Suporterii echipei de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, au facut deplasarea in coloana de masini astazi, la Ovidiu, la meciul de debut in campionat, cu ACS Poli Timisoara, formatie retrogradata din Liga 1. Partida se disputa de la ora 13.00, pe stadionul central al Academiei Hagi.…