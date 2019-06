Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc de noua etaje s-a prabusit in aceasta seara, in jurul orei 21.30, in orasul Otaci din Republica Moldova. Inainte de prabusirea imobilului, 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, citat de publika.md, a confirmat informatia si a adaugat ca…

- Atenție pentru locatarii blocurilor mai vechi de 25 de ani! Un bloc cu 4 etaje s-a prabușt in miezul zilei, sub privirile distruse ale oamenilor. Care este motivul prabușirii și ce se va antampla cu zecile de oameni ramași fara locuința

- Un bloc de patru etaje s-a prabusit in Istanbul. Din fericire, toti locatarii au fost evacuati cu cateva ore inaintea incidentului dupa ce un perete portant de la o cladire alaturata a cedat. Nu mai putin...