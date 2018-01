Imagini soc! Aterizare de urgenta cu 162 de pasageri la bord, la Marea Neagra. Care e starea pasagerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Imaginile publicate de agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a ieșit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, și s-a oprit la câțiva metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agenției Reuters. Incidentul a avut loc în noaptea de sâmbata spre duminica,…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in nord-estul Turciei. O aeronava Boeing 737-800…

- Un avion aflat la un pas de a aluneca in Marea Neagra a alertat autoritațile din Turcia. Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, simbata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, relateaza Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva aeronava, blocata in noroi…

- Pasagerii unui avion turcesc au tras o sperietura zdravana aseara, cand aparatul de zbor in care se aflau a ieșit de pe pista chiar la aterizare și a ramas blocat in noroi la doar cațiva metri de apele Marii Negre.Avionul a efectuat un zbor din capitala Ankara in orașul Trabzon.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor…

- Imaginile publicate de Anadolu arata aeronava companiei Pegasus, blocata in noroi la numai cativa metri de apele Marii Negre. Dupa nenumarate eforturi ale autoritaților turce, cei 162 de pasageri, plus membrii echipajului au fost evacuați in siguranța. Avionul efectuase un zbor Ankara-Trabzon.…

- Incident grav pe un aeroport din nordul Turciei. Un avion de pasageri a ieșit de pe pista și a ramas blocat in noroi. Din fecire, toți cei aflați la bordul aeronavei au fost evacuați in siguranța, fara ca nicio persoana sa fie ranita, relateaza Sky News. Incidentul a avut loc in orașul Trabzon, aflat…

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica,…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmit DPA si Anadolu, citate de Agerpres. Imaginile publicate de Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a salva…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu.

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei, transmite DPA, citand agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu, informeaza agerpres.ro. Imaginile publicate…

- Campioana Viitorul a efectuat in aceasta dimineata primul antrenament din cadrul cantonamentului din Turcia. In absenta lui Gheorghe Hagi, plecat in Italia pentru a definitiva transferul lui Ianis Hagi, sesiunea de pregatire a fost condusa de "secundul" Catalin Anghel. Dintre jucatori, marea absenta…

- Starea de urgenta impusa in Turcia dupa tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016 va fi prelungita pentru cel putin trei luni, a anuntat, luni, vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit mediafax.ro.

- Starea de urgenta impusa in Turcia dupa tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016 va fi prelungita pentru cel putin trei luni, a anuntat, luni, vicepremierul turc Bekir Bozdag, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie 2016 in…

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Guvernul turc intentioneaza sa prelungeasca actuala stare de urgenta cu inca trei luni, a afirmat luni purtatorul de cuvant Bekir Bozdag, dupa o reuniune a cabinetului condusa de presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit AFP. Ar fi a sasea prelungire a starii de urgenta, impusa in iulie…

- Potrivit BBC, un avion care avea la bord 25 de oameni a ratat aterizarea, ieșind de pe pista. Dupa incident, zborurile de pe Aeroportul Bristol au fost anulate. Potrivit purtatorului de cuvant, Aeronava Embraer 145, care venea din Frankfurt, a parasit pista și nicio persoana nu a fost ranita.…

- Un avion cu 25 de oameni la bord a ieșit de pe pista în momentul în care aeronava efectua manevra de aterizare. În urma incidentului, zborurile de pe Aeroportul Bristol au fost anulate. „Nimeni nu a fost ranit și pasagerii au fost debarcați și au revenit la terminal…

- Medicii care l-au tratat pe Alexandru Arsinel au anuntat ca starea actorului este buna si ca maestrul a fost externat. "Suntem impreuna cu maestrul Arsinel, care s-a externat dupa perioada extrem de grea. Prezentarea unei simptomatologii pe care a avut-o maestrul, Spitalul Universitar e pregatit…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de duminica spre luni la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, la fata locului fiind peste de 30 pompieri care incearca sa lichideze flacarile. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

- Una dintre cele mai importante instituții financiare și de dezvoltare din lume, Grupul Bancii Mondiale (WBG), este pe punctul de a opri finanțarea pentru explorare in domeniul petrolului și a gazelor, in incercarea de a contribui la combaterea schimbarilor climatice. Dupa 2019, WBG - care…

- Proiectul urmareste schimbul de bune practici intre Turcia, Romania, Grecia si Polonia in domeniul activitatilor educationale scolare si extrascolare, prin implicarea partenerilor din comunitate in activitati specifice si prin transferul procesului educativ in medii nonformale si informale: muzee,…

- Potrivit documentului postat pe pagina de internet, MApN ar urma sa achiziționeze, in viitorii patru ani, patru nave militare a caror valoare totala se ridica la 1,6 miliarde de euro. Oficialii din Aparare susțin necesitatea acestei investiții pe motiv ca, "in prezent, regiunea extinsa a Marii…

- Politia de Frontiera Romana a preluat, marti, in cadrul unei ceremonii organizate la Constanta, presedintia Forumului de Cooperare la Marea Neagra, la activitate fiind prezenti sefii Politiilor de Frontiera din Romania, Bulgaria, Turcia, Ucraina si Federatia Rusa, insotiti de experti nationali.…

- DJ Wanda se confrunta, de cateva luni, cu o boala rara. Vedeta a oferit acum noi detalii despre starea sa de sanatate. DJ Wanda a trecut prin momente deloc placute in urma cu cateva luni, atunci cand a fost diagnosticata cu o boala rara . DJ Wanda, care a fost la un control mai amanunțit la o clinica…

- "Acordul de furnizare se face luand in considerarea calitatea de parte in documentele de cooperare cu firma GDELS a Companiei Nationale ROMARM S.A.- Filiala Uzina Mecanica Bucuresti S.A., unde se vor integra si produce 197 de transportoare. Urgenta operationala este data atat de actualul context…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va deveni acționar minoritar in cadrul companiei Black Sea Oil & Gas, deținuta de catre fondul de investiții american Carlyle, și ajunge astfel investitor indirect in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra. Black Sea Oil & Gas…

- Pentagonul a anunțat un incident aviatic periculos deasupra Marii Negre. La 25 noiembrie, un aparat de vanatoare rusesc Su-30 a efectuat o interceptare periculoasa a avionului de recunoaștere american P-8A Poseidon deasupra Marii Negre, anunta CNN, care il citeaza pe secretarul de presa al Pentagonului.…

- Regele Harald al V-lea al Norvegiei, in varsta de 80 de ani si care a fost operat in urma cu 14 ani pentru un cancer la vezica, a fost internat in spital din cauza unei infectii, a anuntat duminica palatul regal, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Majestatea Sa regele a fost internat vineri…

- Gradul de internaționalizare al targului este de 15%, 13 țari promovandu-și zonele și obiectivele turistice atractive, respectiv Austria, Bulgaria, Cuba, Grecia, Ungaria, Israel, Italia, Palestina, Polonia, Romania, Spania, Emiratele Arabe Unite, Ucraina. Targul de Turism al Romaniei vine…

- Trupele rusesti din apropierea coastei Marii Negre au efectuat exercitii cu un scenariu in care Rusia ar fi fost atacata cu o arma chimica sau nucleara, a anuntat armata tarii. Raspandite in trei regiuni rusesti intre Marea Neagra si Marea Caspica, exercitiile au implicat mai mult de 5.000 de militari,…

- Ministrul Mihai Fifor a prezentat, la Bruxelles, la Reuniunea ministrilor Apararii din statele membre NATO evolutiile inregistrate in constituirea prezentei inaintate adaptate din zona Marii Negre. Este vorba despre operationalizarea Brigazii Multinationale de la Craiova, transformarea comandamentului…

- O aeronava Boeing 738 a aterizat de urgența, miercuri seara, pe Aeroportul Henri Coanda, dupa ce o pasagera a suferit un atac de cord. Aeronava Boeing 738, aparținand companiei aeriene Sunexpress Deutschland efectua cursa Hanovra-Adana (Turcia), marți seara. La ora 22:07, pilotul a solicitat aterizarea…

- O nava-cargo cu un echipaj format din 11 membri s-a scufundat in Marea Neagra, in apropierea partii asiatice a metropolei Istanbul, a anuntat miercuri premierul turc Binali Yildirim, transmite Reuters, cnform agerpres.ro. ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat in Marea…

- Avionul decolase de la Moscova cu destinatia Turcia, dar pilotii au decis aterizarea de urgenta pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, dupa gasirea unui pachet suspect in unul din grupurile sanitare ale aeronavei. "Echipajul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe cel mai apropiat aeroport,…

- Ziua internaționala a Marii Negre este sarbatorita in fiecare an, la 31 octombrie. Aceasta este data la care, in anul 1996, cele șase țari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagra, document…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, paznic la o cladire dezafectata a unei firme, aflata intre Tecuci si Cosmesti, a fost atacat si sfasiat de patru caini ce se aflau pe terenul unei societati invecinate. Cele patru animale au scapat pe sub gardul de sarma. Barbatul a fost gasit de un coleg care se intorcea…

- Ziua internaționala a Marii Negre este sarbatorita in fiecare an, la 31 octombrie. Aceasta este data la care, in anul 1996, cele șase țari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagra, document ce conține…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipaldquo; Constanta marcheaza astazi, de la ora 13:00, Celebrarea Zilei Internationale a Marii Negre.Ziua de 31 octombrie a fost declarata Ziua Internationala a Marii Negre la 31 octombrie 1996, cand cele sase tari riverane Bulgaria, Georgia,…

- Trei persoane au murit iar alta a fost data disparuta in urma unor inundatii cauzate de ploi torentiale la Burgas, un port la Marea Neagra, si in sate din apropiere, au anuntat autoritatile bulgare, relateaza The Associated...

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipaldquo; Constanta marcheaza vineri, 27 octombrie 2017, de la ora 13:00, "Celebrarea Zilei Internationale A Marii Negre".Ziua de 31 octombrie a fost declarata Ziua Internationala a Marii Negre la 31 octombrie 1996, cand cele sase tari riverane…

- Starea sotiei preotului Petru Gavril, Maria, si a fiicei lor, Anastasia, in varsta de 10 ani, este in continuare critica, iar medicii fac tot ce e omeneste posibil pentru salvarea lor. Șeful sectiei Anestezie-Terapie Intensiva din Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, ...

- Guvernul turc a aprobat o noua prelungire a starii de urgenta introduse dupa tentativa de puci din 15 iulie 2016, a anuntat purtatorul de cuvant al cabinetului, Bekir Bozdag. Potrivit purtatorului de cuvant, decizia are drept scop lupta impotriva terorismului si apararea "democratiei, statului…

- Guvernul turc a aprobat o noua prelungire a starii de urgența introduse dupa tentativa de puci din 15 iulie 2016, a anunțat purtatorul de cuvant al cabinetului, Bekir Bozdag, citat de AFP. Potrivit purtatorului de cuvânt, decizia are drept scop lupta împotriva terorismului și…