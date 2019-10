Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat miercuri atacuri aeriene in regiunea Ras al-Ain, situata in nordul Siriei, la frontiera cu Turcia, la putin timp dupa ce Ankara a anuntat inceperea ofensivei sale impotriva Unitatilor Protectiei Poporului (YPG), o militie kurda, relateaza AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- Erdogan a declarat ca operațiunea va fi una terestra și aeriana, se va desfașura la est de Eufrat și ar putea fi lansata in orice moment. Forțele Democrate Siriene (SDF), conduse de miliția kurda YPG și sprijinite de Statele Unite controleaza regiunea de nord-est a Siriei. Reprezentanții SDF…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- "Atacul lui Macron impotriva Turciei depaseste limitele", a declarat seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu pentru agentia de presa oficiala Anadolu. "Il compar cu un cocos care canta in timp ce picioarele i se afunda in noroi", a adaugat ministrul turc de externe. Macron a declarat la Strasbourg,…

- Tayyip Erdogan s-a intalnit luni in Ankara cu președintele rus Vladimir Putin și cu președintele iranian Hassan Rouhani pentru a discuta despre incheierea unui acord de pace in nord-vestul Siriei. Intalnirea celor trei lideri a avut loc in urma mai multor atacuri efectuate de forțele guvernamentale…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca, în cazul neinstituirii unei zone de securitate în nordul Siriei si daca amenintarile la adresa Turciei vor continua, Ankara va lansa o operatiune militara la est de Eufrat, informeaza Agerpres,