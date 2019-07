Stiri pe aceeasi tema

- Orasul mexican Guadalajara a fost acoperit cu un strat gros de gheata, care a atins in unele zone inaltimea de 1,5 metri, dupa o furtuna puternica, duminica, transmite New York Post. “Nu am...

- Strazile din Guadalajara, acoperite cu gheața, la 30 de grade Celsius, fac inconjurul agentiilor internationale de presa. Șase suburbii din orașul mexican Guadalajara au fost acoperite cu un strat gros de gheața dupa o furtuna puternica, in care a plouat cu grindina, potrivit www.bbc.com. In unele locuri…

- Imagini apocaliptice surprinse pe DJ 127B din judetul Harghita, dupa ce o portiune a fost distrusa în totalitate de viitura, iar un pod a fost luat de apele dezlanțuite. Aproximativ trei mii de oameni nu pot circula cu autovehiculele spre drumul național 12A.

- Fenomenele meteo neobisnuit de violente au aparut in acest an si in judetul Alba. Langa Alba Iulia, locuitorii din oras au putut vedea, duminica, de la distanta, perdeaua de ploaie si gheata care a facut si pagube in unele localitati apropiate. Vezi si FOTO VIDEO: Ploaie cu gheața la Tauți și Geoagiu…

- Imagini apocaliptice in Maramureș. Nori negri au fost fotografiați an Baia Mare, dar și in Baia Sprie. COD GALBEN HIDROLOGIC FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri…

- „Ceva țara din lumea a treia? Din pacate nu. E doar Florești în 26 aprilie 2019. Cam așa arata vreo 6 km de Someș pâna în Cluj-Napoca”, a scris Mihai Barbul pe Facebook. Deșeuri menajere, pungi peste pungi, fotolii care nu mai trebuie nimanui, sticle, porci care…

- In 2015, NASA dezvaluia ca nivelul oceanelor a crescut cu aproximativ opt centimetri din 1992, inregistrandu-se maxime de 23 de centimetri in unele locuri din cauza variatiilor naturale de relief.

- Cinci persoane au murit luni in urma surparii a doua cladiri, intr-un cutremur puternic, in nordul Filipinelor, care a provocat evacuarea a mii de persoane in centrul capitalei, Manila, relateaza AFP.