- Imagini tragedie in Maramureș. O fetița in varsta de 11 luni a murit carbonizata in casa.foto Pichetul de Pompieri Targu Lapuș a fost solicitat aseara, in jurul orei 21:40, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Dumbrava. Militarii au intervenit cu 2 autospeciale…

- Pompierii continua sa lupte, joi, sa stinga un urias incendiu de vegetatie izbucnit marti dupa-amiaza, care se intinde pe o suprafata de 1.900 de hectare in apropiere de orasul Nelson, pe Insula de Sud a Noii Zeelande, informeaza DPA.

- Intervenția pompierilor pentru lichidarea focarelor ramase in perimetrul fabricii de condimente Solina din Alba Iulia va continua. Vezi și UPDATE FOTO-VIDEO AERIAN: Incendiul de la fabrica Solina. Pompierii se lupta cu focul de mai bine de 50 de ore Potrivit ISU Alba, datorita reducerii considerabile…

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins nici dupa 27 de ore de la izbucnirea lui, pompierii continuand sa se lupte cu ultimele focare, ei intervenind cu sase autospeciale.

- Incendiul de la fabrica de condimente din Alba Iulia nu a fost stins, dupa mai bine de noua ore de la izbucnirea flacarilor, pompierii actionand pentru lichidarea ultimelor focare. La interventie participa doar echipajele de pompieri din Alba, pentru ca cele venite din alte judete s-au retras, news.ro.Citește…

- La fabrica Solina (fosta Supremia) din apropiere de Alba Iulia, forțe de intervenție din patru județe acționeaza in continuare pentru stingerea in totalitate a incendiului. A fost nevoie de pomparea apei din raul Ampoi, care trece la mica distanța de locul dezastrului, pentru a stinge focarele din interiorul…

- O furtuna de nisip majora a lovit zona rurala din New South Wales, Australia, marți, transformand culoarea cerului intr-un roșu intunecat. In același timp au mai fost inregistrate și caderi de curent pentru localnicii din zonele afectate. Mai multe imagini spectaculoase au fost postate pe rețele sociale,…

- Pompierii au folosit un singur utilaj pentru stingerea unui incendiu pornit in Munții Apuseni, pentru ca locuința cuprinsa de flacari se afla intr-un catun, nu exista un drum iar zapada facea imposibila accesul mașinilor de pompieri. Casa a ars aproape in totalitate, pana ce nu a mai ramas nici un material…