- Dupa ce Iulia Albu a fost data afara din postura de jurat al emisiunii ‘Bravo, ai stil!’, in sfarșit, echipa de la Kanal D a hotarat cine va fi noul jurat care ii va ține locul fashion editorului in prima saptamana de jurizare.Alaturi de Ilinca Vandici, moderatoarea show-ului, și cei trei…

- Andra traieste o DRAMA de Craciun. Catalin Maruta a spus adevarul despre sotia lui Prezentatorul emisiunii La Maruta, de la PRO TV, a vorbit despre sarbatoarea Craciunului si ce inseamna pentru el. Catalin Maruta a vorbit despre sarbatori si copilarie, in prag de Craciun. Vedeta PRO TV si-a adus aminte…

- Mirela Vaida și-a facut planul sa petreaca sarbatorile de iarna departe de casa. Vedeta TV va petrece Craciunul la munte, alaturi de soț și de cei doi copii, dupa care va ajunge, pentru cateva zile, in casa socrilor. Mirela Vaida are program de voie in aceasta iarna, intrucat emisiunea pe care o modera…

- Viata alaturi de un nou-nascut este plina de surprize frumoase, care insenineaza cotidianul parintilor. Zambetele ghiduse, gropitele dulci din obrajori si clipitul rapid din ochii albastri cuceresc pe oricine, asa ca bebe devine in scurt timp centrul intregului univers al adultilor. Din pacate, nu exista…

- Ilinca Vandici a vorbit despre moartea tatalui sau. Dupa o lupta crancena cu o boala necrutatoare, tatal Ilincai Vandici, fost primar al comunei Magesti, si-a gasit sfarsitul in 2008. Ilinca Vandici, GEST REVOLTATOR in timpul sarcinii. "Am fost sigura ca e in regula, am vorbit cu..." "Nu…

- Incalțat cu pantofi sport ieftini, dar cu un drapel in buzunar, inzestrat cu multa determinare și dorința nemarginita sa ajute doi copii bolnavi, maratonistul Laurențiu Cobzaru a alergat sute de kilometri pe soare, vant sau ploaie. I s-a rupt insa ceva in suflet cand, pe drumul de la Galați la București,…

- Marius Baldovin, cantareț de muzica populara, ”plange” acum dupa 20.000 de lei, bani pe care spune ca i-a imprumutat, dar nu-i mai vede inapoi. Pe romanește, ”țeapa”. Astfel, artistul a apelat la Poliție, pentru a-și recupera sum ape care spune ca a imprumutat-o. ”Am dat aceasta suma de bani pe increderea…