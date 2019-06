Stiri pe aceeasi tema

- Din 2017, anul in care compania s-a alaturat acestui proiect ambițios, Grupul Veolia a asigurat toate condițiile pentru ca Petrolul Ploiești sa revina cat mai rapid in primul eșalon al fotbalului romanesc și și-a dus la indeplinire toate obligațiile contractuale aferente acestui parteneriat. In toata…

- Remus Borza a lansat marți un atac la adresa intregii clase politice din Romania, ca apoi sa iși anunțe retragerea din viața politica. Decizia sa vine dupa ce a fost demis din funcția de consilier onorific al premierului in cursul zilei de luni.

- „Colegiul CNSAS a intrat in politica! In timpul campaniei electorale, CNSAS a lansat acuzatiile de colaborare cu securitatea la adresa mea si a anuntat trimiterea dosarului la Curtea de Apel Bucuresti – sectia de contencios administrative si fiscal. Astazi, cand la Parlamentul European se negociaza…

- UDMR s-a retras, oficial, din colaborarea cu coaliția PSD/ALDE. UDMR nu va mai susține inițiativele PSD-ALDE. Un comunicat de presa explica reacția UDMR: ”In aceasta dimineața, Poliția din Bacau a efectuat percheziții la domiciliul viceprimarului din Sanmartin și la Primaria Sanmartin. Viceprimarul…

- Bruxelles, 30 apr /Agerpres/- Inaintea reuniunii liderilor UE-27 care va avea loc la Sibiu, in Romania, la 9 mai 2019, Comisia Europeana prezinta astazi o serie de recomandari de politica privind modul in care Europa isi poate modela viitorul intr-o lume tot mai nesigura si multipolara, se arata…

- Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Anghel Iordanescu, a declarat, miercuri, la Sancraiu de Mures, ca, impreuna cu colegul sau, Ilie Nastase, daca vor fi alesi in Parlamentul European, nu vor transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena…

- Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Anghel Iordanescu, a declarat, miercuri, la Sancraiu de Mures, ca, impreuna cu colegul sau, Ilie Nastase, daca vor fi alesi in Parlamentul European, nu vor transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena…

- Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru anunța ca a decis sa iși retraga candidatura pentru un nou mandat in Parlamentul European, „in urma unei evaluari personale și a discuțiilor cu familia”, conform Mediafax.Citește și: CUTREMUR dupa decizia lui Tudorel Toader: Victor Ciutacu, Dan Andronic,…