Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ionuț Radu este puștiul fenomen al fotbalului din noua generație! La numai 22 de ani, portarul valoreaza 12 milioane de dolari și are o cariera la care alții doar viseaza. Cu toate acestea, lucrurile nu au fost mereu roz in viața lui și chiar a trecut prin momente cumplite.

- Grav ranit dupa gestul necugetat, barbatul nu a supraviețuit, lasând în urma sa o familie îndurerata cu trei copii. Politistii clujeni cerceteaza acum cazul si vor sa afle ce anume l-a determinat pe acesta sa ia o astfel de hotarâre disperata. Instructorii susțin ca…

- Educata la Harvard, cu o promițatoare cariera diplomatica in fața, Masako a renunțat la tot in momentul in care s-a casatorit cu Prințul Naruhito, cel care va urca pe tronul Japoniei miercuri, 1 mai....

- Il stie o tara intreaga si de cate ori apare starneste controverse. Este comentat, criticat, uneori chiar si hulit, insa sunt multi si cei care il admira si il respecta. S-a ridicat de jos, a ajuns milionar si a facut intr-o viata cat multi nu reusesc sa faca in zece. Iar acum, pentru prima data, Gigi…

- Deși este trist, de Paște, multe persoane aleg sa sacrifice mieii, pentru a umple masa cu bucate alese. Focoasa blondina Denisa Bița a recut printr-un adevarat coșmar in copilarie, atunci cand a ramas fara cel mai bun prieten al ei.

- Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda, ascunde o poveste dureroasa. Cantareata a fost abandonata atunci cand mama ei a nascut-o, insa a avut norocul ca o familie sa o infieze si sa aiba grija de ea.

- O actrița americana a avut ambele picioare amputate dupa ce in urma folosirii unui tampon a suferi un șoc toxic și medicii au decis ca acesta este singurul mod in care ii pot salva viața. Lauren Wasser a gasit puterea sa treaca mai departe este tragedia care i-a afectat viața și a revenit in lumina…

- O mama a trei copii a ajuns in strada, dupa ce a fost data afara din casa chiar de fratele ei și dupa ce casnicia ei cu tatal copiilor a devenit un adevarat coșmar. Femeia, care face tot ce poate pentru cei mici, și-a povestit drama, joi, la „Acces Direct”.