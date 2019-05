Stiri pe aceeasi tema

- Peste 13 milioane de persoane si 3 milioane de mijloace de transport au fost inregistrate prin punctele de trecere a frontierei din Romania in primele patru luni ale anului, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. "In primele patru luni ale anului 2019, valorile de trafic inregistrate…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a primit, ieri, o donație din partea companiei Japan Tobacco International-Romania (JTI). Ffirma internaționala a pus la dispoziția polițiștilor romani de ec...

- Traficul cu tigari de contrabanda este una dintre principalele manifestari ale criminalitatii organizate la frontierele Romaniei, in anul 2018 fiind constatate 131 de infractiuni de contrabanda, au transmis, miercuri, reprezentantii Politiei de Frontiera. Anul trecut s-au confiscat peste 4,7 milioane…

- „Astazi am fost audiat, in calitate de martor, la Inspectoratul General al Poliției. Am fost intrebat și am dat lamuriri despre prezența mea ca avocat intr-un proiect de achiziție a unui grup de companii romanești de catre o societate straina. Negocierile celor doua parți au fost purtate in perioada…

- Romania a exportat energie electrica in valoare de 210,6 milioane euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea importurilor a fost de 120,8 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica informeaza Agerpres. Valoarea exporturilor a scazut in perioada…

- Un numar de 4.685.954 pensionari erau inregistrati la finele lunii ianuarie 2019 in Romania, in scadere cu 4.245 de persoane fata de luna precedenta, iar pensia medie a fost de 1.181 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Numarul celor care…

- Peste 60 de milioane de oameni si peste 16 milioane de masini au intrat si iesit din Romania anul trecut, in 2018 inregistrandu-se o crestere a traficului la granita cu Republica Moldova, a afirmat marti seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, comisarul-sef Adrian Popescu, la bilantul…

- In cadrul unui briefing de pesa, Inspectoratul General al Poliției a venit cu mai multe informații despre incidentele ce au avut loc pe parcursul zilei de ieri in timpul transportarii buletinelor la secțiilor de votare in circumscripțiile naționale și incalcarile ce au avut loc astazi in primele ore…