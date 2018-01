Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Igor Dodon considera ca este inadmisibil ca cetatenii care au jurat credinta statului roman sa decida politica statului moldovenesc. Declaratia presedintelui tarii a fost facuta vineri, 5 ianuarie, imediat dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa-l suspende din functie pentru refuzul de a promulga…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat joi ca va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la asa-numita lege 'antipropaganda', fiind vorba de fapt de legea cu privire la propaganda rusa, despre care a afirmat anterior ca nu o va promulga sub nicio forma, relateaza…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca “presedintele se ...

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia.

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit marți, 2 ianuarie 2018, ca președintele Igor Dodon și-a incalcat atribuțiunile constituționale și juramantul de credința. Astfel, Curtea a stabilit ca Dodon sa fie suspendat temporar din funcție, atribuțiunile urmand sa fie preluate temporar…

- Un grup de deputati ai Partidului Democrat din Republica Moldova au depus, joi, o sesizare la Curtea Constitutionala privind suspendarea presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri propuse de catre Guvern, relateaza site-ul deschide.md.

- Locuitorii unui sat din Republica Moldova au ținut doliu in memoria regelui Mihai. Autoritațile locale din satul Regina Maria au coborat steagul in berna, iar copii de la școala au ținut moment de reculegere, vineri, scrie Deschide.md. Autoritațile din localitatea Regina Maria situata in raionul Soroca,…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguța, în legatura cu creșterea numarului de interdictii de a intra pe teritoriul Republici Moldova impuse pentru cetațenii ruși, se arata în declarația MAE rus, transmite paginaderusia.ro…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…

- Recent s-a împlinit un an de când Igor Dodon a preluat funcția de șef al statului. În cele 12 luni de mandat, președintele s-a remarcat printr-o serie de vizite la Moscova și prin vacanțe de lux. Din promisiunile facute în campania electorala prezidențiala, nu a reușit sa…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugand ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info. Declaratiile…

- Aflat la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, organizat la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a vorbit si despre invitatia controversata primita din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. Intrebat de jurnalisti daca va onora invitatia, seful statului nu a vrut sa…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat un avertisment dur pentru Traian Basescu. El a spus despre fostul șef al statului roman ca pentru declarațiile sale „in orice alta țara care se respecta, serviciile de securitate, in interesul statului, il luau de șchirca și il aruncau dupa gard”.

- În cei 26 de ani de independența ai Republicii Moldova, nimeni niciodata nu și-a permis sa încalce atât de grav Constituția așa, cum a facut guvernarea actuala. Declarația a fost facuta de președintele țarii, Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni televizate, referindu-se la…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, comenteaza învestirea de azi a ministrului Apararii a Republicii Moldova, Eugen Sturza. Solicitat de agenția de presa TASS, Peskov a declarat ca ceea ce se întâmpla azi în Chișinau…

- Dupa ce a amenințat deschis judecatorii Curții Constituționale care au decis ca președintele Parlamentului sau premierul pot sa semneze decretul de numire a ministrului Apararii, șeful statului Igor Dodon nu a mai facut nicio declarație legata de acest subiect. Asta deși, vinerea trecuta, judecatorii…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis ca Igor Dodon este in imposibilitate de a isi exercita functia, in urma refuzului sau de a il numi pe Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii. Decretul de numire a lui Sturza in functia de ministru al Apararii va fi semnat de presedintele Parlamentului…

- Curtea Constitutionala a raspuns sesizarii Guvernului privind constatarea circumstantelor pentru instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova in cazul desemnarii ministrului Apararii. Curtea a constatat ca prin cel de-al doilea refuz al presedintelui Igor Dodon de a-l numi…

- Dupa anunțarea deciziei Curții, Igor Dodon a participat la un briefing de presa la care a avertizat membrii acestei instanțe ca o sa raspunda pentru aceasta decizie și ca nu-i va scapa nici 'cetațenia romaneasca', relateaza independent.md. 'Nu voi semna decretul de numire in funcție a domnului…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, marți, ca președintele Igor Dodon este obligat sa accepte propunerea premierului pentru un post de ministru, în caz contrar președintele putând fi suspendat, relateaza presa locala citata de Agerpres. În replica, președintele…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit ca refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrului Apararii este motiv de a fi suspendat temporar din funcție, iar atribuțiile sale in aceasta privința vor fi preluate de președintele Parlamentului sau de șeful Guvernului,…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), formațiunea politica a președintelui moldovean Igor Dodon, a cerut autoritaților republicii sa-l declare pe fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, persona non-grata, informeaza Independent.md și Tribuna.md. 'PSRM solicita declararea…

- Problema transnistreana împiedica Republica Moldova în vederea unei integrari în Uniunea Europeana, susține fostul președinte român Traian Basescu, transmite radiochisinau.md El a declarat în cadrul unui club de presa ca reunificarea celor doua state de pe malurile…