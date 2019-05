Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de militari americani de la Baza "Fort Bliss" din Texas au sosit joi in Germania. In total, saptamana aceasta, in Germania si Polonia vor fi transferati 1.500 de militari americani, care vor participa la exercitii comune cu trupele din aceste tari, informeaza agentia Associated Press.…

- Directorul Centrului ucrainean pentru cercetari militare, demilitarizare și dezarmare, Valentin Badrak, considera ca doctrina militara rusa actualizata vizeaza un program de pregatire pentru un razboi la scara larga. În opinia analistului militar ucrainean, citat de publicatia "Narodna Pravda",…

- Startul ediției din 2019 a celui mai important concurs interactiv de educație forestiera din Europa, „Tineri in padurile Europei”, organizat in Romania sub patronajul Regiei Naționale a Padurilor, a fost dat saptamana aceasta, bihorenii fiind invitați sa concureze pentru a ajunge la etapa…

- Grupul belgian Puratos, lider global in productia de ingrediente pentru industria de brutarie, patiserie si ciocolaterie, anunta schimbari in managementul executiv, la nivel regional si local, in scopul consolidarii operatiunilor si poziției companiei in zona Europei Centrale si de Est si in Caucaz.…

- Cu cinci ani în urma, Rusia a pus la încercare ideea unei Europe libere, dominata de pace, prin agresiunea împotriva Ucrainei și anexarea ilegala a Crimeei, demonstrând disprețul Kremlinului fața de principiile dreptului internațional și punând în pericol securitatea…

- Președintele Romaniei participa joi la la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), care se desfașoara la Kosice, in Republica Slovaca. Formatul Bucuresti (B9) a fost lansat la initiativa presedintilor Romaniei si Poloniei iar primul summit a avut loc in noiembrie 2015, la Bucuresti. Pe langa președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), ce va avea loc la Kosice, in Republica Slovaca, informeaza Administratia Prezidentiala. La eveniment vor participa si sefii de stat din Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia si Slovacia, precum…