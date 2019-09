Iată de ce boală suferă Kim Kardashian Kim Kardashian s-a supus mai multor investigații medicale cand a realizat ca nu se simte tocmai bine, pentru a vedea care este cauza problemei. Deși medicii i-au spus ca ar putea suferi de lupus, ea de fapt are o alta boala autoimuna. Vedeta reality-show-ului „Keeping Up With Kardashians” și-a exprimat temerile ca ar putea suferi de o boala dupa ce a observat ca o dor mainile și brațele. Intr-un final, doctorii i-au spus femeii ca are artrita psoriazica. Aceasta este un tip de artrita cauzat de psoriazis, nu de lupus. Oamenii care sufera de ea au articulații umflate, rigide și dureroase, dupa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

