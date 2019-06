Stiri pe aceeasi tema

- Extrem de popular in ultimii ani, kebabul poate fi gasit la fiecare colt de strada, insa putini dintre compercianti respecta reteta originala. Aceasta are la baza carnea de miel si vita, putand fi preparata chiar in propria bucatarie.

- Odata cu sosirea oficiala a sezonului cald, isi fac simtita prezenta si gandurile la vacanta. Cu siguranta, ti-ai propus ca si in aceasta vara sa iti rezervi cel putin un weekend la malul marii alaturi de cele mai bune prietene sau chiar singura, daca iti doresti sa petreci mai mult timp cu tine, sa…

- Este greu sa imaginam cum e sa traiesti, copil fiind, departe de parinti. In Romania, 160 de mii de copii sunt abandonați in grija unui singur parinte, a bunicilor sau a altor rude, in timp ce parinții lor sunt la munca in strainatate.

- Sapte zodii vor avea un noroc fabulos in urmatoarea perioada si se vor bucura de reusite pe toate planurile. Acesi nativi pot spune adio problemelor financiare si stresului. Astrele sunt de partea lor! Varsator Ai trecut prin absolut foarte multe la viata ta si ai luptat pentru a ajunge departe. Ei…

- Horoscop. Astrele spun ca atunci când doua zodii sunt extrem de compatibile, uniunea lor are sanse sa fie deosebita, magica, plina de energie și extrem de pasionala.

- Astrele nu aduc vești bune pentru toata lumea, la finalul lunii aprilie. Acești nativi vor avea parte de o perioada catastrofala, în care vor suferi cumplit. Minciuni, tradare și desparțiri, iata cu ce probleme se vor confrunta acești nativi.