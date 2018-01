Ianuarie, cea mai buna luna in care sa cumperi vacante. Preturi cu pana la 60% mai mici

Stiri pe aceeasi tema

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent de perioada de calatorie).

- Conform unei analize Vola.ro, luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achiziționarea unui bilet de avion sau a unui city break. Indiferent de perioada de calatorie dorita, prețul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanța este achiziționata in luna ianuarie (indiferent…

- Inceputul de an aduce reduceri de pana la 60% pentru bilete de avion si city break-uri. Urmand trendul primelor zile din an, consultantii in turism estimeaza ca si in acest an luna ianuarie isi va pastra titlul de cea mai buna luna din an pentru cumparat pachete de vacanta.

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, sustin specialistii, argumentand ca, indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic pentru o vacanta si cu pana la 50% mai mic pentru bilete…

- Luna ianuarie este cea mai buna luna din an pentru achizitionarea unui bilet de avion sau a unui city break, potrivit unei analize Vola.ro. Indiferent de perioada de calatorie dorita, pretul mediu la city break-uri este cu pana la 60% mai mic daca vacanta este achizitionata in luna ianuarie…

- Inceputul anului 2018 pare sa consfinteasca o tendinta manifestata inca de la sfarsitul lui 2017 pe piata imobiliara. E vorba de o scadere a preturilor, nu foarte vizibila, dar certa si inscrisa clar pe un trend constant. Daca in toamna trecuta, in zona Timisoarei, valoarea de referinta era de aproximativ…

- La Piața Centrala din capitala, prețurile fructelor, legumelor, lactatelor și carnii au ramas practic la nivelul celor de saptamina trecuta. Carnea de vita și de porc pornește de la 65 de lei kilogramul. Brinza de oi costa 85 de lei/kg, cașul de vaci – 40 de lei/kg. Zece oua pot fi cumparate cu 18‑20…

- Pe parcursul lunii noiembrie, apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national, noi si vechi, s-au apreciat, potrivit indicelui Imobiliare.ro, cu 0,7%, ajungand la 1.171 de euro pe metru patrat util (fata de o medie de 1.163 de euro pe metru patrat la finele lui octombrie), in general sub influenta…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 5 decembrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 147 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon…

- Parlamentul European a aprobat joi bugetul Uniunii Europene, pentru anul 2018, in valoare de 160,1 miliarde de euro, cu 295 de voturi „pentru”, 154 „impotriva” si 197 de abtineri, potrivit unui comunicat emis de institutie, informeaza Mediafax. In 2018 vor ...

- Administratorii de domenii schiabile de pe Valea Prahovei deschid oficial joi mai multe pârtii pe care stratul de zapada masoara pâna la jumatate de metru, scrie econimica.net La Sinaia si Azuga, preturile pentru telegondola si skipass sunt în acest sezon aceleasi ca în…

- In Republica Moldova au fost date in exploatare, in primele noua luni ale anului curent, 4 769 de apartamente și case individuale de locuit cu suprafața totala de 395,8 mii de metri patrați sau cu 35,1% mai mult fața de perioada similara a anului trecut. Datele statistice oficiale arata ca in mediul…

- Preturile la energie electrica si gaze naturale sunt subiectele fierbinti ale iernii, mai ales dupa experienta de la inceputul anului, cand pretul energiei a inregistrat valori istorice, mentinandu-se timp de o sapta­mana la 100 de euro (450 de lei) pe MWh, fata de valorile normale de circa 30 de…

- Unitatile de cazare de pe Valea Prahovei, dar si din judetele Brasov si Sibiu asteapta turistii in minicavanta de 1 Decembrie cu mancaruri traditionale si petreceri romanesti cu muzica populara. Preturile pornesc de la 42 – 50 de lei pe noapte de persoana si pot ajunge la cateva sute de lei…

- Chiar daca mai este o luna pana la Revelion, restaurantele si pensiunile au inceput sa scoata oferte atragatoare pentru clienti. Unele localuri sustin ca deja au pus la punct meniul si ca toate mesele sunt rezervate.

- Majoritatea romanilor au ales destinații autohtone pentru a-și petrece minivacanța de 1 Decembrie, preferate fiind Valea Prahovei și stațiunile balneare au precizat, pentru agerpres, mai mulți turoperatori.Bugetul mediu alocat pentru calatoriile in țara a fost de 800 lei de persoana, in timp…

- Majoritatea romanilor au ales destinații autohtone pentru a-și petrece minivacanța de 1 Decembrie, preferate fiind Valea Prahovei și stațiunile balneare au precizat, pentru AGERPRES, mai mulți turoperatori. Bugetul mediu alocat pentru calatoriile în țara a fost de 800 lei de…

- Lupta dintre PSD si DNA cunoaste o noua etapa. Sustinatorii lui Liviu Dragnea s-au aflat din nou fata in fata cu adeversarii lui, si implicit sustinatorii DNA si a Laurei Codruta Kovesi. S-a ajuns in punctul in care se considera ca ar fi o confruntare personala intre cele doua personalitati. Desigur,…

- ANUL NOU… E noiembrie, nu ninge, dar restaurantele din Vaslui se pregatesc deja pentru noaptea dintre ani. Cu o luna jumatate inainte de eveniment, acestea au facut publice ofertele pentru Revelion. Meniuri speciale, muzica aleasa pe spranceana si multe surprize. Asta anunta localurile care pregatesc…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.814 locuri de munca, in data de 20 Noiembrie 2017.

- Cum ar fi sa scoti din buzunar aproape un milion de dolari ca sa vezi o locuinta? Ei bine, asa ceva se intampla in Hong Kong, in cazul unui complex de apartamente exclusivist. Agentii imobiliari de acolo taxeaza potentialii clienti cu aceasta suma doar pentru a avea ocazia sa faca un tur.…

- Protestatarii s-au adunat, joi, la Alba Iulia, manifestandu-se zgomotos, cu vuvuzele, si scandand in mai multe randuri ”Hotii” si ”Jos Guvernul”. Sorin Tomescu, vicepresedintele BNS, filiala Alba, a declarat ca sindicalistii sunt nemultumiti de masurile fiscale luate de Guvern, dar mai ales…

- Viceprimarul Ruslan Codreanu dezminte informațiile facute de consilierii municipali ai PSRM, conform carora Primaria urmeaza sa ridice taxele pentru calatoriile in transportul public, taxa la apa potabila și agentul termic, transmite IPN. Ruslan Codreanu susține ca declarațiile facute de consilierii…

- Un numar de 97 de posturi vacante vor fi scoase la concurs pentru a se asigura personalul necesar in vederea implementarii si monitorizarii programului Start up Nation, precum si a programelor nationale pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, a decis guvernul in sedinta de…

- Hyundai a publicat lista de prețuri pentru noul Kona. SUV-ul constructorului asiatic pleaca de la 21.146 de euro cu TVA in varianta echipata cu motorul pe benzina de 1.0 litri și 120 de cai putere.

- O persoana a fost ranita in urma aterizarii fortate efectuate vineri dupa-amiaza, pe Aeroportul din Belfast, de un avion al companiei Flybe. "O pasagera a fost transportata la spital" in urma incidentului, a comunicat compania aeriana Flybe. Conform presei britanice, pasagera a…

- Prețurile au crescut in octombrie 2017 cu 2.6% fața de anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 ‐ octombrie 2017) fata de precedentele 12 …

- Prețurile legumelor, fructelor și utilitaților au explodat luna trecuta. Legumele s-au scumpit cu 7% în ultima luna, factura la energia electrica a urcat într-o luna tot cu aproape 7%, iar carburanții s-au scumpit cu trei procente și jumatate, potrivit

- Prețurile autovehicvulelor, printre care sunt marci precum Ford, Opel, Volkswagen sau Lexus, variaza de la 1.500 de lei la 7.500 de lei. Vanzarea este directa, la prețul stabilit, și nu prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF. Autoturismele sunt vandute de Administrația Județeana a Finanțelor…

- Lista locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, care pune la dispozitia somerilor 373 locuri de munca. Situatia locurilor de munca disponibile incepand cu data de 08 Noiembrie 2017 poate fi consultata. LMV_08.11.2017

- Aradul risca sa fie inghițit de gunoaie daca Polarisul nu ar fi acceptat sa negocieze cu municipalitatea un contract pe o perioada de șase luni, pana cand firma desemnata de Asociația de Dezvoltarea Intracomunitara (A.D.I.) pentru Deșeuri iși va intra in atribuții. Practic, contractul cu firma Polaris…

- Simți nevoie de mai mult spațiu și te gandești sa te muți de la apartament la casa? Prețurile in București sunt destul de mari, chiar și la periferie, deci poate ca ar trebui sa te gandești sa faci o astfel de investiție intr-una dintre localitațile aflate la marginea Capitalei. Iți ofera mai multe…

- Aventura unei fetite de 7 ani scoate in evidenta probleme de securitate importante pe unul dintre cel mai mari aeroporturi din Elvetia, cel din Geneva. Copila a reusit sa urce intr-un avion fara sa fie insotita si fara bilet. Parintii unei fetite de sapte ani au anuntat politia ca micuta a disparut…

- Aventura unei fetite de 7 ani scoate in evidenta probleme de securitate importante pe unul dintre cel mai mari aeroporturi din Elvetia, cel din Geneva. Copila a reusit sa urce intr-un avion fara sa fie insotita si fara bilet.

- Aventura unei fetite de 7 ani scoate in evidenta probleme de securitate importante pe unul dintre cel mai mari aeroporturi din Elvetia, cel din Geneva. Copila a reusit sa urce intr-un avion fara sa fie insotita si fara bilet.

- AJOFM are 522 de locuri de munc vacante. Denumire ocupatieConditii de ocupareDenumire angajatoranalist programatorstudii superioare de specialitatevechime minim 1 anBIBLIOTECA JUDETEANA PANAIT ISTRATIPiata Poligon nr. 4 tel 0239619590Termen depunere dosare 31.10.2017 Concurs 09.11.2017Persoana ...

- Metropola vasta Istanbul a fost vreme de 1.500 de ani unul dintre cele mai importante si ravnite orase ale lumii, datorita pozitiei sale strategice pe doua continente - Europa si Asia. A fost capitala Imperiului Bizantin, Constantinopol, apoi centrul imperiului Otoman.

- O fetita in varsta de 7 ani care a fugit de parintii sai a reusit sa ia un tren catre aeroportul din Geneva si sa se urce la bordul unui avion in ciuda faptului ca nu detinea bilet de...

- In urmatoarea perioada, se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- O britanica a avut șansa de a fi singurul pasager de la bordul unui avion Jet2, care a decolat din Glasgow spre insula Creta, din Grecia. Femeia a avut parte de tratament VIP la bordul aeronavei care are o capacitate de 189 de pasageri, relateaza BBC News. Karon Grieve a cumparat un bilet de avion spre…

- O crima socanta a avut loc in urma cu mai bine de 24 de ani, insa abia acum a iesit la iveala. Un barbat si-a ucis sotia, apoi i-a tinut trupul fara viata intr-un butoi timp de zeci de ani, conform hotnews, care citeaza spiegel.de.

- O persoana a fost ranita dupa ce un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat, pe un camp, sambata dupa amiaza, in apropiere de Alba Iulia, zona Vintu de Jos ndash; Lutsch 2000. La fata locului s au deplasat mai multe echipaje de asistenta medicala, relateaza Romania TV.Din primele informatii, persoana…

- O persoana a fost ranita dupa ce un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat, pe un camp, sambata dupa-amiaza, in jurul orei 14.30, in apropiere de Alba Iulia, zona Vintu de Jos – Lutsch 2000. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de asistenta medicala. Din primele date, persoana ranita…

- Odata cu colapsul Omnia Turism, au inceput sa aiba probleme sute de alte agentii de profil din intreaga tara, printre care si din Constanta. Si asta pentru ca au cumparat pachete turistice atractive de la agentia omului de afaceri George Negru pe care acum nu le pot onora. Nimeni nu stie ce s-a intamplat…

- 1. Camin de nefamiliști nr. 1, situat in Caransebeș, str. Tudor Vladimirescu nr. 1 și terenul aferent in suprafața de 435 mp, – 334.850 EUR; 2. Camin de nefamiliști nr. 2, situat in Caransebeș, str. Tudor Vladimirescu nr. 1 și terenul aferent in suprafața de 435 mp, – 334.850…

- Sejurul pentru petrecerea Revelionului in zona Bran-Moieciu-Fundata costa intre 1.000 și 1.500 de lei de persoana, sau chiar mai mult, in funcție de structura turistica de cazare, a declarat președintele Asociației Bran-Moieciu-Fundata, Laurențiu Dragan. Acesta a spus ca sunt pensiuni care vand doar…

- Sejurul pentru petrecerea Revelionului in zona Bran-Moieciu-Fundata costa intre 1.000 și 1.500 de lei de persoana, sau chiar mai mult, in funcție de structura turistica de cazare, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Bran-Moieciu-Fundata, Laurențiu Dragan. Acesta a spus ca…

- Sejurul pentru petrecerea Revelionului in zona Bran-Moieciu-Fundata costa intre 1.000 și 1.500 de lei de persoana, sau chiar mai mult, in funcție de structura turistica de cazare, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Bran-Moieciu-Fundata, Laurențiu Dragan. Acesta a spus ca…

- Inflația anuala a urcat in luna septembrie la 1,8% in luna septembrie, fața de 1,2% cat era in august, potrivit datelor transmise de catre Institutul Național de Statistica (INS), iar cele mai mari scumpiri din 2017 au fost inregistrate in transportul aerian, dar și la fructele exotice. Cele mai mari…