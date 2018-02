Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Mircea N. Stoian a atacat-o dur pe Bianca Dragușanu pe blogul sau. Acesta a comentat pe marginea faptului ca vedeta ar munci gratis la postul de televiziune Kanal D, unde este prezentatoare. Bianca Dragușanu, mama unei fetițe care se numește Sofia Natalia , este prezentatoarea emisiunii…

- Sunt foarte mulți fani de-ai cuplului Tavi Clonda și Gabriela Cristea care tanjesc sa-i vada pe cei doi, din nou, impreuna pe micile ecrane. Se pare ca și Tavi Clonda le impartașește aceasta nostalgie, daca este sa ne luam dupa imaginea pe care a postat-o pe pagina sa de Instagram. Poza este facuta…

- Tavi Clonda a participat la semifinala Eurovision, unde a cantat o melodie compusa in memoria Regelui Mihai I, trecut in nefiinta anul trecut, in decembrie. La scurt timp, Familia Regala i-a transmis un mesaj artistului, iar Majestatea Sa Margareta vrea sa-l cunoasca pe sotul Gabrielei Cristea.

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat. Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil. Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit un cuplu si mai solid de cand a venit pe lume fetita lor, Victoria. Totul s-a schimbat pentru ei, in bine, ambitionandu-i sa lupte si mai mult pentru fericirea lor.

- Desi unul dintre jurati i-a oferit 12 puncte piesei „King”, artistul n-a reusit sa se califice in finala de la Bucuresti. Ieri seara, Tavi Clonda a urcat plin de speranta pe scena Teatrului National din Craiova, prezentand publicului o piesa ritmata, cu mesaj, intitulata sugestiv „King”. De acasa, a…

- La aproape cinci luni de cand a devenit mamica, Gabriela Cristea a primit o lovitura dura in razboiul "linistit" inceput la scurt timp dupa ce Bianca Dragusanu a inceput sa prezinte "Te vreau langa mine".A In cadrul unui interviu acordat sub protectia anonimatului, o sursa din anturajul celor doua…

- Gabriela Cristea pare sa fie extrem de preocupata de doua lucruri. In primul rand, de fiica ei și a lui Tavi Clonda pe care, cu siguranța, o crește exemplar. Iar pe locul al doilea pare sa fie interesata pana peste poate de Bianca Dragușanu, frumoasa vedeta care i-a luat locul in emisiune.

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Gabriela Cristea are parte mai tot timpul de comentarii rautacioase pe retelele de socializare, dar stie intotdeauna cum sa raspunda scurt si la obiect. Recent, vedeta i-a dat o replica dura unei femei.

- Gabriela Cristea și familie ei locuiesc intr-o super vila, iar vedeta a dezvaluit care este cea mai scumpa investiție pe care a facut-o pentru casa. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, despre al carei salariu la Kanal D s-a aflat de curand , este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna…

- Vestea ca Eugen Cristea risca sa ajunga in sala de operatii pentru ca medicii sa ii amputeze al doilea picior i-a infuriat pe unii dintre sustinatorii Gabrielei Cristea. Sotiei lui Tavi Clonda i s-a transmis un mesaj dur, iar fanii ei s-au impartit in doua tabere: unii ii luau apararea fostei prezentatoare,…

- Se pare ca salariul Biancai Dragușanu ar fi de aproximativ 3.000 de euro pe luna, aproape de 3 ori mai puțin decat ar fi primit Gabriela Cristea, scrie viva.ro. Conform zvonurilor aparute in presa, soția lui Tavi Clonda ar fi luat 11.000 de euro pe luna. Citeste si Se inteteste scandalul.…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt cei mai fericiti parinti, dupa ce micuta Victoria Margot a venit pe lume. Cei doi au investit nu mai putin de 200.000 de euro in vila lor din Corbeanca, iar rezultatele sunt uimitoare.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda se bucura de prima zapada din viata micutei lor Victoria. Cei doi fericiti parinti au iesit la zapad cu fetita pentru a-i arata acesteia cum arata ninsoarea.

- Invitat in emisiunea „Rai da’ Buni”, Tavi Clonda a vorbit si despre cel mai asteptat moment din viata sa si a familiei sale. Crestinarea Victoriei, fiica sa si a Gabrielei Cristea. Tavi Clonda a vorbit despre botez, dezvaluind cand va avea loc. Chiar daca nu a fixat cu Gabriela Cristea data, cei doi…

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Cantarețul Tavi Clonda a oferit detalii despre momentul cand fiica lui și a Gabrielei Cristea urmeaza sa fie creștinata. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea devenea mamica pentru prima oara . Ea a adus-o atunci pe lume pe Victoria, fiica sa și a muzicianului…

- Se mai intoarce Gabriela Cristea la Kanal D? Gabriela Cristea a stat anul trecut acasa, in concediu post-natal, locul sau la carma emisiunii Te Vreau Langa Mine fiind ocupat de Bianca Dragusanu. La inceputul acestui an, telespectatorii se asteptau sa o revada pe Gabriela in platoul emisiunii, mai ales…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- In luna septembrie 2017 Gabriela Cristea a adus-o pe lume pe micuța Victoria, devenind astfel o femeie implinita. Vedeta a incercat ani de zile sa ramana insarcinata, insa fara succes, așa ca venirea pe lume a micuței Victoria a fost un vis devenit realitate. Apropiații prezentatoarei TV spun ca ea…

- Tavi Clonda si Gabriela Cristea asteapta cu nerabdare perioada sarbatorilor, alaturi de micuta lor Victoria, care a aparut in viata lor recent. Dupa ce si-au anuntat prietenii virtuali ca au gasit bradul perfect, acestia au postat o imagine de-a dreptul emotionanta.

- Gabriela Cristea este prezenta pe micile ecrane din țara noastra inca de pe vremea cand era doar o copila. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care a devenit mamica pentru prima oara in luna septembrie a acestui an , este una dintre moderatoarele cu ștate vechi la TV. Gabriela Cristea, care…

- Tavi Clonda se declara un barbat implinit si se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de Gabriela Cristea si fiica lor. Barbatul a surprins-o pe sotia lui, pregatind micul dejun si a facut publica imaginea pe pagina lui de Instagram.

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Fetița Gabrielei a implinit 2 luni, iar acum se vede clar cu cine seamana micuța Victoria. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, iar prietenii virtuali ai acesteia au reacționat imediat. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit parinți in urma cu doua luni, iar de atunci viața lor…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda si-au scos fiica astazi la o plimbare, desi vremea a fost destul de posomorata. Inainte sa iasa din casa, fosta prezentatoare de la "Te vreau langa mine" a fotografiat-o pe micuta Victoria in bratele sotului sau, iar fanii cuplului i-au avertizat imediat despre pericolul…

- Gabriela Cristea a acordat CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cel mai sincer interviu dupa ce a devenit mamica. Vedeta Kanal D a vorbit despre momentele de intimitate cu Tavi Clonda, marturisind ca faptul ca au devenit parinti nu i-a facut sa uite de ei ca soti si de relatia lor, dincolo de indatoririle…

- Viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea s-a schimbat radical de cand a venit pe lume Victoria, fetita lor. Artistul isi rasfata micuta cu fiecare ocazie pe care o are si nu ezita sa ii multumeasca sotiei sale pentru minunea pe care i-a daruit-o. Proaspatul tatic a facut declaratii despre problemele…