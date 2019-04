Peste 1.000 de credinciosi au luat parte vineri la procesiunea religioasa "Drumul Crucii", care se desfasoara in Valea Jiului intre orasul Lupeni si bisericuta de lemn din statiunea Straja, in Masivul Valcan, intre ei numarandu-se si Stefan Gros, in varsta de 102 ani.



Manifestarea s-a aflat la cea de-a 20-a editie si, ca de fiecare data, a reunit in Valea Jiului credinciosi crestini care au ascultat mai intai slujba religioasa oficiata de un sobor de preoti la Biserica Ortodoxa din Lupeni, dupa care au plecat, pe jos, spre Straja.



Pe traseul celor 10,4 kilometri ai procesiunii…