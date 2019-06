Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care l-a lovit cu un scaun un jandarm, in timpul meciului de fotbal dintre "U" Cluj si Hermannstadt (scor 0-2), din prima mansa a barajului de mentinere-promovare in Liga 1, a fost prins de politisti si in cauza a fost deschis un dosar

- Adela Golea a afirmat ca jandarmul este internat la Secția de Terapie Intensiva a clinicii de Neurochirurgie. “Pacient în vârsta de 45 de ani, adus de pe stadion unde își îndeplinea funcția de jandarm, a fost diagnosticat la UPU cu traumatism cranio-cerebral,…

