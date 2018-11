Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MIERCURI 21 NOIEMBRIE 2018. Ultima zi în Scorpion ! Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Luna este in Taur azi. In ultimele zile, atmosfera a fost as de incarcata incat ne prinde bine sa simtim contactul cu pamantul prin picioare, ca sa ne impamantam si sa profitam din belsug de ce va aduce Luna plina de Vineri. Insa pnetru astazi, profita de energia Taurului si mergi spre ce e important pentru siguranta si starea ta de bine. Fa-ti timp sa mergi descult prin casa, descarca toata electricitatea adunata si conecteaza-te cu pamantul. Jupiter in Sagetator… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

